Noche de fuego y reincidencia en Palma: detenido tras incendiar contenedores apenas 48 horas después de salir en libertad

La madrugada del pasado jueves dejó una escena de máxima tensión en Palma. Dos contenedores ardían violentamente en la calle Gabriel Alzamora mientras las llamas amenazaban con propagarse a dos vehículos estacionados a escasos metros. La rápida intervención conjunta de la Policía Local de Palma y los Bomberos de Palma evitó que el incendio terminara convirtiéndose en un siniestro de mayores dimensiones.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.45 horas, cuando varias patrullas de la Unidad Nocturna (UNOC) fueron movilizadas tras recibirse el aviso de un incendio que afectaba a dos contenedores de basura orgánica. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el fuego avanzaba con rapidez y que un turismo y un cuatriciclo ligero corrían un serio riesgo de quedar envueltos por las llamas.

Ante la inmediatez del peligro, policías y bomberos no tuvieron otra alternativa que romper las ventanillas de ambos vehículos para acceder a su interior. Tras liberar el freno de mano, consiguieron desplazarlos varios metros, evitando que el incendio alcanzara los coches. Aun así, el cuatriciclo sufrió daños en su parte trasera debido a la intensidad del calor, mientras que los dos contenedores quedaron totalmente calcinados.

Posteriormente, los agentes localizaron a los propietarios de los vehículos para informarles del procedimiento que deberán seguir para reclamar los daños ocasionados durante la intervención de emergencia. Mientras los bomberos sofocaban el incendio, los policías comenzaron la búsqueda del posible responsable. Un testigo explicó que había observado a un hombre con una chaqueta roja y una mochila caminando de forma errática junto a los contenedores. Según su relato, justo después de que abandonara la zona comenzaron las llamas.

Con esa descripción, las patrullas iniciaron una batida por las inmediaciones que terminó pocos minutos después con la localización del presunto autor del incendio. Durante el cacheo superficial, los agentes encontraron un mechero y un documento judicial especialmente llamativo: el auto de puesta en libertad fechado tan solo dos días antes, el 16 de junio.

Las comprobaciones policiales revelaron además que el hombre, un español de 56 años, tenía en vigor una orden judicial de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su madre. Sin embargo, cuando fue localizado, se encontraba a apenas 200 metros de la vivienda, incumpliendo presuntamente la medida cautelar impuesta por el juzgado. Ese quebrantamiento de la orden de alejamiento motivó una segunda acusación que se sumó al presunto delito de daños por incendio.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la intervención fue que el detenido acababa de recuperar la libertad. Según la información facilitada por la Policía Local de Palma, el documento judicial que llevaba encima acreditaba que había sido puesto en libertad el 16 de junio tras una detención anterior relacionada también con un quebrantamiento de condena. Es decir, apenas habían transcurrido 48 horas desde su puesta en libertad cuando volvió a ser arrestado, esta vez por un supuesto incendio de contenedores y un nuevo incumplimiento de la orden judicial.

Tras la detención, la Sala de Atestados de la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y trasladó tanto al investigado como toda la documentación del caso a la Policía Nacional, que continuará con la tramitación judicial. La investigación deberá determinar ahora el alcance definitivo de los daños ocasionados por el incendio de contenedores en Palma y esclarecer todas las circunstancias que rodearon el suceso.