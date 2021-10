Nina Persson, la cantante que vendió 15 millones de discos con The Cardigans, es la estrella invitada a Contrast Ibiza, un ciclo que celebra su primera edición mañana 16 de octubre, en el Parc Reina Sofía de Vila, a partir de las 21.00 horas. Le acompañará en el escenario Martin Hederos, teclista de The Soundtrack of our lives, la banda sueca que Noel Gallagher define como su segunda mayor influencia por detrás de los Beatles. Ambos ya están en isla para disfrutar de la cultura, el patrimonio y la gastronomía y para preparar el concierto de este sábado.

El director insular de Educación, Cultura y Patrimonio del Consell d’Eivissa, Miquel Costa, ha puesto en valor la propuesta Contrast Ibiza y ha destacado que «el evento cuente con artistas internacionales de la talla de Nina Persson que escogen Ibiza para actuar».

La concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Ibiza, Dessiré Ruiz, ha remarcado la importancia de que este tipo de propuestas culturales se lleven a cabo «fuera de los meses de verano».

El director de Contrast Ibiza, David Riu, por su parte, ha agradecido a las instituciones el apoyo para llevar a cabo la primera edición de este ciclo de conciertos cuyo espíritu es programar artistas internacionales con propuestas diferentes y en espacios emblemáticos. En este sentido, ha explicado que «Nina Persson solo ha hecho tres conciertos este año y este es el tercero. Se trata de un concierto muy especial y tiene muchas ganas de actuar en Eivissa».

Persson y Hederos tocarán canciones de las bandas de las que ambos forman parte y también interpretarán temas que han marcado su vida y son una influencia indiscutible en sus carreras, como Leonard Cohen o Rufus Wainwright.

Nina Persson incluirá además en su repertorio temas de su único álbum en solitario, Animal Heart, que publicó en 2014. La cantante sueca combina actualmente sus clases en el Conservatorio de Música de Copenhague con los conciertos que ofrece en contadas ocasiones. Por eso el directo de Contrast Ibiza es especial.

Mientras el ocio nocturno se despierta de su largo y obligado letargo por la pandemia, Ibiza se abre a otras propuestas artísticas. Es el caso de Contrast Ibiza, un evento que pretende acercar al público artistas de primer nivel en aforos más reducidos que los grandes festivales y que siempre apuesta por propuestas únicas que no pueden verse en otros lugares del país.

El festival sigue la estela de Contrast Mallorca, que en sus dos primeras ediciones (diciembre de 2020 y junio de 2021) ha programado a Jesse Malin (el primer artista norteamericano que actuó en España desde el inicio de la pandemia) y a Vernon Reid con Kassa Overall y DJ Logic, que crearon para la ocasión el proyecto Yohimbe Brothers, una propuesta musical que no pudo verse en ningún otro lugar de Europa, además de Nina Persson, que en junio actuó en el Castell de Bellver de Palma (Mallorca) y agotó las entradas dos semanas antes del concierto.

«Tocaremos canciones que forman parte de nuestras carreras y también vamos a interpretar versiones de canciones que amamos», explica Nina Persson sobre el concierto íntimo que va a protagonizar junto a Hederos, exintegrante de la banda sueca The Soundtrack of our lives.