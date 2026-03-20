Ni Reino Unido ni Alemania: el destino estrella preferido por los baleares para empezar una nueva vida

El número de ciudadanos de las Islas Baleares que residen en el extranjero no deja de crecer y en 2025 ha alcanzado su máximo histórico. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 51.524 baleares viven actualmente fuera de España. Una cifra récord que confirma una tendencia al alza y que esconde un destino estrella que destaca con mucha diferencia sobre el resto.

Por continentes, América concentra a la mayor parte de los residentes baleares en el exterior, con 27.697 personas. Europa ocupa la segunda posición con 21.590 ciudadanos del archipiélago, mientras que a gran distancia se sitúan Asia (1.102), África (959) y Oceanía (266).

Si se desciende al detalle por países, hay uno que sobresale claramente: Argentina. No se trata solo del principal destino, sino de un auténtico polo de atracción para los baleares. A día de hoy, 10.686 ciudadanos del archipiélago residen allí, más del doble que en el siguiente país del ranking.

Este fuerte vínculo no es casual: responde a una combinación de lazos históricos, culturales y familiares que, generación tras generación, han consolidado a Argentina como el lugar preferido para empezar una nueva vida lejos de las Islas.

Tras Argentina, el segundo puesto lo ocupa Reino Unido, con 4.868 baleares, seguido de Estados Unidos, que completa el podio con 3.717 residentes. Muy cerca se encuentran Bélgica (3.698) y Alemania (3.668), mientras que en Hispanoamérica también destacan Cuba (2.213), Uruguay (1.612), Chile (1.456), República Dominicana (1.445), Ecuador (1.377) y México (1.080).

Según el Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero, la población balear en otros países ha crecido un 7,1% hasta situarse en 51.524 personas a 1 de enero de 2026.

El dato, publicado este jueves por el INE, confirma una evolución claramente ascendente: en 2025 había 48.085 baleares viviendo en el extranjero; en 2024 eran 44.949; en 2023, 42.811; y en 2022, 41.662.

De hecho, el crecimiento registrado en las Islas Baleares supera la media nacional, que se sitúa en el 5,1%, con un total de 3,2 millones de españoles residiendo fuera del país.