Ni fracasos ni utopías

No se trata de contar las ovejas que entran por las que salen, pero la aritmética no se encuentra tan alejada del fútbol como parece. El gol se paga más que no encajarlo, aunque los mejores entrenadores coinciden en que lo primero es cerrar tu portería y después, siempre después, atacar la contraria. Así predicó Domingo Balmanya avanzado el pasado siglo, pero el mercado ha evolucionado en sentido inverso.

Pero la clasificación no miente por muchas temporadas que pasen. Aunque el Rayo Vallecano, el Osasuna y el Mallorca se hayan colado de forma circunstancial por delante del Betis, La Real Sociedad o el Girona, arriba se sitúan los más ricos- Real Madrid, Barça, Atlético, Villarreal y Athletic -no por mera casualidad.

Valga el avance como rendición a la realidad de lo que cabe exigir o no al Mallorca que, además, supera al Celta y el Valencia que cuentan con mayores recursos y más numerosas aficiones, sin entrar en comparaciones con los inquilinos de los vagones de cola en relación a las plantillas que, más caras o menos, pudieran competir de modo subjetivo con la que se ha puesto a disposición de Jagoba Arrasate.

A los actuales propietarios de la SAD que sucedió al club que el mes próximo cumplirá casi 21 lustros, cabe reconocerles la seriedad económica que les caracteriza. Han afrontado y cumplido todos sus compromisos tanto adquiridos como los más recientes. Si acaso, probablemente por desconocimiento y, sobre todo, sordera ante los buenos consejos y atención a no tan sensatas asesorías, han equivocado su discurso victimista al fijar la permanencia como único objetivo posible y desentenderse de las raíces históricas que alumbran el corazón y el color del mallorquinismo.

Olvidemos Europa y volvamos al primer párrafo. Lucha por no descender es lo más barato, pero el riesgo de perder la categoría no compensa. Alcanzar la estabilidad a la que la Propiedad asegura aspirar tiene un precio diferente, más elevado y meterse en una competición continental está fuera del mercado en el que se mueve.

Tomemos conciencia de que con futbolistas a coste cero, cesiones de desguaces procedentes de otros clubs y una cantera absolutamente descuidada, los resultados nunca serán deseables. Aventuras como la del Eibar, ejemplo con el que soñaba Maheta Molango, son efímeras y si e ejemplo a seguir, según Kohlberg, es el Villarreal, que sepa que el presupuesto del «submarino» dobla de largo el manejado en las oficinas de Son Moix. Que eso sea posible en nuestra Comunidad forma parte de otro debate.