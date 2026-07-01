El Museo del Calzado de Inca propone una visita teatralizada para revivir el día a día de las antiguas fábricas de zapatos

El Museo del Calzado y de la Industria de Inca acogerá el próximo sábado una original visita teatralizada que transportará al público a una fábrica de calzado de las décadas de los 70 y 80. La propuesta, interpretada por la compañía Teatre pel Món, ofrecerá una experiencia inmersiva para descubrir cómo era el trabajo cotidiano en una de las industrias que marcó el desarrollo económico y social de Inca, conocida históricamente como la Ciudad de la Piel.

Mediante escenas inspiradas en la realidad de la época, los asistentes podrán conocer de cerca los procesos de fabricación de calzado, el ambiente de las fábricas y las vivencias de sus trabajadores. La actividad pretende acercar este legado industrial de forma didáctica, participativa y emotiva, contribuyendo a preservar la memoria colectiva de un sector que ha definido la identidad de Inca durante generaciones.

La representación cuenta con la dirección de Biel Ramon y un reparto formado por Biel Ramon, Adela Mira, Núria Garcia, Rafael Alomar, Vincent Fouillat, Pau Fuster, Marga Pons y Victoria Sans, además de varios figurantes. La puesta en escena se complementa con sonido ambiental de maquinaria, vestuario de época y diferentes elementos propios de la fabricación del calzado, recreando fielmente la atmósfera de una fábrica de esos años.

Además de su valor cultural, la iniciativa tiene también un componente solidario importante. La compañía Teatre per el Món destina los beneficios de sus actividades al proyecto 4ojos 2sonrisas, una iniciativa que facilita gafas nuevas gratuitas a niños en edad escolar de Senegal y distribuye gafas de segunda mano a otras personas que las necesitan.

El concejal de Museos, Andreu Caballero, afirma que esta visita teatralizada «es una forma innovadora de mantener viva la memoria de nuestro pasado industrial y de rendir homenaje a todas las personas que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyeron a convertir a Inca en un referente del sector del calzado. Además, es especialmente satisfactorio que esta propuesta aúne patrimonio, cultura y solidaridad».

La actividad tendrá una duración aproximada de 60 minutos y se enmarca en la programación del Museo del Calzado y de la Industria para seguir acercando la historia y el patrimonio industrial de Inca a toda la ciudadanía mediante experiencias museísticas innovadoras.