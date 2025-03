Mojica pone fin al éxodo de mallorquinistas en el parón de selecciones

El empate a dos entre Colombia y Paraguay, con Mojica jugando los 90 minutos, puso fin al éxodo de mallorquinistas en este último parón de selecciones. El lateral está ya volviendo a la isla para ponerse a las órdenes de Arrasate ante el partido del próximo domingo en Mestalla ante el Valencia. Muriqi, con su triplete ante Islandia, es el que ha salido más reforzado. Mientas, en el Mallorca están pendientes del estado físico de Greif, que no pudo jugar con Eslovaquia por problemas de espalda.

Según le comunicaron al club el portero no tenía nada grave, pero será necesario esperar unas horas para saber si está o no en condiciones de integrarse en los entrenamientos y en consecuencia Arrasate puede contar con él para el partido del domingo en Valencia. En caso contrario la portería la ocuparía el ibicenco Leo Román, que no juega desde el primer encuentro del año en Pontevedra, en la Copa del Rey.

No ha sido malo el balance los internacionales en el parón de selecciones más allá de las molestias de Greif, que no llegó ni a intervenir con Eslovaquia. Muriqi logró con Islandia el ascenso al Grupo 2 de la Nations League, Omar Mascarell sumó con Guinea cuatro de seis puntos posibles en la fase africana de clasificación para el Mundial 2026, Larin se colgó con Canadá la medalla de bronce en la fase final de la Nations League de la CONCACAF -torneo que ganó México, con Aguirre y Toni Amor en el cuerpo técnico y finalmente Mojica, que fue quizás el peor parado, tiene a Colombia entre los clasificados del grupo sudamericano para el Mundial.

Colombia es sexto en la fase de clasificación, mientras Paraguay, quinto, empata a 21 puntos con Uruguay y Brasil. Los seis primeros obtienen billete directo para el Mundial, mientras el séptimo va a la repesca.