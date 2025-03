Javier Aguirre y el mallorquín Toni Amor ganan la Nations League de la CONCACAF

Javier Aguirre y Toni Amor ganan la Nations League de la CONCACAF y le dan a México algo que no había logrado en toda su historia. En su tercera etapa como seleccionados azteca éste es el primer gran éxito del entrenador del Mallorca, que derrotó en la final 2-1 a Panamá con dos goles del delantero del Fulham Raúl Jiménez, después de haber eliminado en semifinales a la Canadá del mallorquinista Cyle Larin, que logró el tercer puesto tras imponerse a Estados Unidos. Todos los encuentros se disputaron en Inglewood, en Los Angeles, en el moderno SoFi Stadium, que antes de la final albergó un espectáculo protagonizado por el acto Will Smith.

Es el segundo título oficial de Aguirre con México, tras la Copa Oro de 2009, y el primero para Toni Amor. La pareja estará al frente de la selección azteca en el próximo Mundial 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, y para el que la selección lleva ya casi un año preparándose, desde que Aguirre asumió el cargo al finalizar la temporada pasada. «Se acerca el Mundial, vamos detrás de lo que deberíamos. En la Copa Oro deberíamos tener ya una base 70-80 por ciento de lo que vamos a presentar en el Mundial. No podremos, pero eso no significa que no podamos acortar plazos y corregir», dijo el ex-técnico del Mallorca tras el partido.

Sería injusto decir que ganamos con huevos; se hicieron muchas cosas bien y no es justo decir que ganamos por el entusiasmo o con pantalones», dijo Aguirre sobre el partido, para después felicitar a su rival: «Mis respetos a Panamá, que ha crecido de una manera tremenda. Tienen un equipo sólido, bien trabajado. Cuatro años lleva Thomas Christiansen al frente del grupo y hoy no juegan las finales a ver qué pasa, sino a ganarlas».

¡Las palabras después del triunfo! 🎙️ Nuestro DT está contento por la afición tras el nuevo título; además, los jugadores saben que hay que mantener la calma. 😤 No te pierdas las #VocesTricolor presentadas por @ScribeMexico. 📝 https://t.co/oauyTYO8Zs#PorMéxicoTodo.💚🤍❤️ pic.twitter.com/wP3QR8Mf9o — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 24, 2025

El siguiente paso para México será la Copa Oro, en la que no podrá contar con los jugadores de los clubes involucrados en el próximo Mundial de clubes. «Será una buena oportunidad para probar a otros», afirmó el Vasco.