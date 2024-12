Toni Amor: «La temporada que está haciendo el Mallorca es increíble»

Toni Amor (Palma, 1976) ha vuelto a Mallorca para pasar las vacaciones de Navidad tras sus primeros meses como ayudante de Javier Aguirre en la selección mexicana, con la que tiene el reto de llegar al Mundial 2026 en el que va a ejercer como anfitriona. El entrenador mallorquín repasa sus primeras experiencia en la «tri», además de analizar desde la distancia al Real Mallorca, equipo al que sigue habitualmente y del que confiesa haber visto «la mayoría de partidos».

Pregunta.-Pese a la distancia sigues mucho al Mallorca. ¿Qué te parece el equipo?

Respuesta.-Espectacular, como demuestra la clasificación. El equipo está por encima de las expectativas e incluso de la realidad, porque lo normal sería que rivales como la Real Sociedad o el Betis estuvieran por encima. El Mallorca está haciendo una proeza en cuanto a resultados. El nuevo cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo porque ha sabido aprovechar algunas cosas que ya había y le ha añadido además su sello personal.

P.-¿Te gusta como se mueven a nivel táctico?

R.-Al equipo lo veo muy bien. Muy ordenado, con una idea muy clara. El Mallorca no es un equipo que pueda ganar los partidos por muchos goles de diferencia, así que le toca trabajar y en ese sentido el resultado es excelente. El bloque ya estaba más o menos construido y los jugadores que han llegado nuevos están sumando muchísimo, como son los casos de Mojica y de Robert Navarro, pero no sólo ellos dos porque Valery ha marcado un par de goles importantes. Si a eso le añades la jerarquía de los que ya estaban aquí, como Raíllo y Dani, entiendes por qué van tan bien. A Raíllo le veo con un nivel brutal, Dani está metido en todas las jugadas de gol, y además luego están Valjent, Maffeo, Antonio Sánchez, Morlanes…Me siento feliz de verlos bien y de verlos arriba.

P.-¿Crees que puede llegar a Europa?

R.-¿Por qué no? Al equipo lo veo con un gran nivel de confianza y pienso que quizás se pueda soñar con algo más que la permanencia, pero también es cierto que hay que ser realistas y no exigir más de lo que se puede dar. Si se consiguiera ir a Europa, fantástico, pero si no se llega tampoco pasa nada porque la temporada es y será muy buena.

P.-¿Le ves opciones en la Supercopa ante el Real Madrid?

R.-Por supuesto. Están ahí por méritos propios y ya empataron en la primera jornada. De cada diez partidos Real Madrid y Barcelona te van a ganar nueve, pero no veo por qué no puede ser ese el encuentro en el que das la sorpresa. El Mallorca tiene que jugar sin presión y disfrutar porque se lo ha ganado. Seguro que el Madrid no lo va a pasar bien, ya hemos demostrado que se lo ponemos muy difícil en las últimas temporadas.

P.-¿Qué es lo mejor que le ves al Mallorca?

R.-El grupo. El grupo que tiene es increíble. Forman una piña y eso es fundamental. Fíjate en el partido ante el Girona y en lo bien que defendieron todos juntos cuando se quedaron con diez. Esa solidaridad, ese ir todas a por una es algo que no se tiene que perder, y que lleva ya muchos años funcionando muy bien en el Mallorca.

P.-Ojalá Larin hubiera tenido el año pasado el nivel de efectividad que está mostrando ahora, ¿verdad?

R.-Estoy seguro de que él era el primero que hubiera querido marcar muchos más goles. También es verdad que el año pasado llegó mucha gente nueva y lo hicieron además muy justos para el principio de Liga, por lo que nos costó mucho, no sólo a nosotros, sino también a los propios jugadores. Larin llegó una semana antes de empezar y no demasiado bien físicamente, por lo que necesitó mucho tiempo para coger el ritmo. Ahora ha empezado fino, ha empezado bien, y eso se nota. Jugamos hace poco contra Canadá y hablé un rato con él. Se siente feliz y estos goles le van a venir muy bien para coger confianza.