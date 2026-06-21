Un Mercedes AMG G 63 de más de 220.000 euros acaba calcinado tras un brutal accidente en Menorca: dos jóvenes hospitalizadas

Coche envuelto en llamas de madrugada en Menorca. Este domingo se ha producido un grave accidente de tráfico que pudo acabar en tragedia. Un Mercedes AMG G 63, uno de los todoterrenos de lujo más exclusivos del mercado y valorado en más de 220.000 euros, quedó completamente calcinado tras sufrir una violenta salida de la vía en la carretera de Binidalí, dentro del término municipal de Mahón.

Como consecuencia del siniestro, dos jóvenes de 23 años permanecen ingresadas en el Hospital Mateu Orfila con diversas lesiones, mientras que el resto de ocupantes logró escapar del vehículo segundos antes de que comenzara a arder. El accidente de tráfico se produjo poco antes de las 5.30 horas, cuando, por causas que investiga la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el conductor perdió el control del potente Mercedes AMG G 63. El vehículo abandonó la calzada por el margen derecho de la carretera y volcó lateralmente.

Los cinco ocupantes, todos ellos jóvenes de nacionalidad española -residentes en Cataluña- y de edades similares, consiguieron salir del coche por su propio pie antes de que se declarara un incendio que, en apenas unos minutos, acabó devorando por completo el exclusivo todoterreno. La rápida reacción de los ocupantes evitó una tragedia mayor, ya que las llamas envolvieron rápidamente el vehículo, que quedó completamente destruido y fue declarado siniestro total.

El Mercedes AMG G 63, de reciente matriculación y con un precio de mercado superior a los 220.000 euros, terminó convertido en un amasijo de hierros tras el violento accidente y el posterior incendio. Este modelo está considerado uno de los SUV de lujo más exclusivos del mundo gracias a su potente motor V8 biturbo y sus prestaciones, lo que hace aún más llamativa la pérdida total del vehículo.

Hasta el lugar del accidente en Menorca se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), cuyos sanitarios atendieron a las dos jóvenes heridas antes de trasladarlas al Hospital Mateu Orfila. El primer parte médico indica que ambas presentan fracturas en un brazo y varias costillas, aunque su evolución es favorable y, en principio, sus vidas no corren peligro.

También intervinieron efectivos de los Bomberos de Mahón, que sofocaron el incendio tras varios minutos de trabajo, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que aseguraron la zona e iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Según las primeras investigaciones, el conductor supuestamente podría circular bajo la influencia de un consumo excesivo de alcohol, un factor que habría sido determinante en la pérdida de control del vehículo. Los agentes continúan instruyendo el correspondiente atestado para determinar todas las responsabilidades.

El aparatoso accidente de tráfico en Maó ha causado una gran impresión tanto por la violencia del impacto como por la destrucción total de un Mercedes AMG G 63 de más de 220.000 euros, uno de los vehículos todoterreno más exclusivos y caros del mercado. A pesar de la espectacularidad del siniestro y del incendio que consumió el coche en pocos minutos, el hecho de que los cinco ocupantes lograran salir antes de que las llamas se propagaran evitó un desenlace mucho más dramático.