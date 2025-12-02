La memorable Lola Herrera da voz a Helen Martins en ‘Camino a la Meca’

Camino a la Meca (1985), obra del dramaturgo sudafricano Athol Fugard, se inspira en la vida -más bien el coraje- de su compatriota Helen Martins, escultora de profesión y de reconocido prestigio teniendo en cuenta que su casa, conocida como The Owl House, la casa del búho, fue declarada en el 1991 monumento nacional.

De hecho, su casa se conserva intacta desde que Helen Martins se suicidó en 1976. Y la clave para entender por qué la obra de Fugard se titula Camino a la Meca está en los jardines de la casa y esas 200 esculturas que los pueblan, todas ellas mirando al este, lo que se interpreta como la fascinación de Helen Martins por Oriente.

El título no tiene mayor significado que éste y probablemente su contenido conecta con la amistad de la escultora con quien la ayudaba en el jardín, el aborigen de color Koos Malgas, incompatible con las normas sociales de la Sudáfrica del apartheid. Martins era mujer de fuerte carácter, quien no tuvo más remedio que enfrentarse a las normas sociales de su tiempo, ya mayor, solitaria y dedicada enteramente a sus esculturas.

Camino a la Meca se ha representado en el Auditórium de Palma el 22 y 23 del pasado mes de noviembre, encarnando Lola Herrera a sus 90 años el papel de Helen Martins, acompañada en escena por un médico (Carlos Olalla) y una asistenta social (Natalia Dicenta). Un reparto mayúsculo para el teatro de nuestros días. En absoluto se queda atrás el director, Claudio Tolcachir, de procedencia argentina donde en tres ocasiones (2011-2014-2021) ha sido reconocido con el Premio Konex, mejor director argentino de la década.

En sus notas al programa de mano, Tolcachir revela que «al leer la obra de Fugard, escuché la voz de Lola Herrera, latiendo en cada renglón del texto. Sin trascendencias, flota en el aire las ganas de vivir en libertad y hacerlo intensamente». Absolutamente nada en la versión española –imagino que igual en la versión original- hace referencia al pasado de la persona en la que se inspira. Todo se circunscribe a la fuerte personalidad de una anciana que, pese a su edad, se resiste a perder su independencia. Helen Martins se suicidó a los 78 años de edad, mientras seguía viviendo su independencia.

No es estrictamente necesario conocer los precedentes para ver esta obra de teatro, aunque es bueno saber de quién estamos hablando, en especial por el hecho de que Lola Herrera sí es Helen en la ficción. La trama se centra en el hecho de observar las reacciones de una mujer mayor, que vive sola, ante la insistencia de terceros para que acepte retirarse a una residencia. Lo que nos emociona es su fortaleza, su intransigencia a perder su libertad, puesto además en boca de una memorable actriz ya en los 90 años, tan lúcida y enérgica como la vemos en escena. Por tanto, los diálogos emergen como llamas enérgicas en una hoguera de vida irreductible.

Acabada la función, el público se puso en pie como un resorte. Liberándose plácidamente del reconocimiento contenido durante la función. Era el arte y el alma de una mujer, su coraje lo que enamoraba perdidamente a quienes asistían a la función. De paso profundo sentimiento de admiración viendo a Lola Herrera darle voz a una mujer, Helen Martins, que vivió coherente el peso de sus convicciones. El público, en pie, símbolo de admiración hacia una gran dama del teatro, que parafraseando las palabras de Tolcachir, ha desarrollado su carrera, en cada personaje hecho suyo, «escuchando su voz latiendo en cada texto tomado prestado».