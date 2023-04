Marta Díaz Pascual es desde hace más de tres años consellera no adscrita en el Consell de Ibiza, después de tener que dejar sus cargos en el PSOE y abandonar el grupo en la institución, tras una campaña de descrédito por supuestos pagos no justificados con la tarjeta del Consell cuando estaba al frente de las áreas de Interior, Industria, Comercio, Relaciones Institucionales y de la empresa pública FECOEF.

Ahora, el Tribunal de Cuentas le ha dado la razón en un auto que confirma que no defraudó ni un euro a las arcas públicas cuando formaba parte del gobierno ibicenco que presidía el socialista Vicent Torres.

Pregunta.- ¿Está satisfecha con la resolución del Tribunal de Cuentas?

Respuesta.- Sí, muy contenta. Yo me enteré por la prensa local porque la Oficina Anticorrupción no me notificó nunca que se cerraba el expediente ni cómo se cerraba. Y me enteré por el diario que me había machacado, con una campaña bastante fuerte contra mí, de que el asunto había sido enviado al Tribunal de Cuentas y a la Oficina Anticorrupción. A mí no me notificaron nada, pero por suerte pude tener el auto y estoy muy contenta porque al final ratifica lo que yo defendí desde el primer día: que no defraudé ni un euro al erario público. Para que se entienda, los consellers y otros altos cargos tienen anticipos de caja, una cantidad que adelanta el Consell para gastos institucionales. Yo era vicepresidenta segunda y llevaba Interior, Comercio, Industria, Relaciones institucionales y era la presidenta de la única empresa pública que es Ferias y Congresos. Esto supone muchos gastos institucionales y protocolarios. Se centraron en un tique de peluquería y de comidas pero es que había, por ejemplo, adelantos de pagos de comisiones de servicios de funcionarios. Soy humana y puede ser que un día me equivocara con la tarjeta del Consell y pagara un tique de peluquería de 80 euros. Al final de la legislatura la tesorera hizo la liquidación total y faltaban 1.500 euros que devolví.

P.- Ha comentado que algunos medios hicieron una campaña bastante fuerte contra usted.

R.- Yo en 11 días tuve ocho portadas combinadas con artículos de opinión. Aquello fue brutal, una campaña de desprestigio total. Entonces, al tercer día de esta campaña me llamó el secretario general del PSOE de Ibiza y me dijo que tenía que dimitir porque no era ético. Yo estaba noqueada. Ha habido muchos imputados, como el candidato al Consell de Ibiza, Josep Marí Ribas Agustinet, y jamás se le ha dicho a nadie que dimita. Yo no estaba imputada, ni investigada, ni nada. Ellos sabían perfectamente que yo no había defraudado un euro porque tenían los anticipos de caja.

P.- ¿Y por qué cree que el PSOE de Ibiza se ensañó con usted y no con otros compañeros?

R.- Lo he pensado con el tiempo y creo que fue porque yo era una persona incómoda. Entré en política de la mano de Pilar Costa, que me ofreció la Dirección General de Justicia de Baleares. Estamos hablando de septiembre de 2009. Nos conocíamos de mi época de juez sustituta en Ibiza. Ella había sido abogada y había llevado algún caso notorio. Luego aprobé las oposiciones a letrada del Consell de Ibiza. La Justicia me ha gustado mucho y al final dije que sí y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fue ahí cuando decidí afiliarme al PSOE. Cuando me afilié, coincidió con la etapa en que se perdieron las elecciones, tras las medidas tan duras de Zapatero. Entonces, llegan las elecciones de 2015 y Vicent Torres quiere que yo vaya a la lista del Consell. Yo no quería porque soy funcionaria del Consell pero al final me convencieron. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la primera en la frente. Lo primero que hicimos al llegar Vicent Torres y yo fue un escrito a Francina Armengol reclamando cosas pendientes para Ibiza, pensando que sería factible teniendo el mismo color político el Govern balear y el Consell de Ibiza. Pilar Costa me dijo que no podíamos enviar estos escritos cuando éramos unos recién llegados. Yo ya era como un grano.

Y luego vinieron las primarias del PSOE nacional, en las que salió vencedor Pedro Sánchez. Yo siempre he sido pedrista y en Ibiza todos eran pedristas. Pero, de repente, Francina Armengol dijo: Ya no somos de Pedro, ahora somos de Patxi. Yo era secretaria de Organización de la Federación Socialista de Ibiza y tenía bastante peso entre la militancia porque soy una persona llana. Entonces, salí públicamente a decir que yo seguía siendo pedrista. Inmediatamente me llamó Bel Oliver a capítulo y me dijo que yo, como secretaria de Organización, no podía salir públicamente en defensa de Pedro Sánchez. Para que se vea cómo funciona este partido, el PSOE, que va de democrático. Yo le dije que Armengol había salido en defensa de Patxi López y Bel Oliver me contentó que lo hizo a título particular. Luego, Pedro ganó en todas las agrupaciones socialistas de Ibiza y entonces lo mío ya era odio sarraceno.

Luego Vicent Torres tuvo un ictus a mitad de legislatura. Yo era la vicepresidenta segunda, porque la primera era de Podemos y tuve que lidiar con los del partido. Luego coincidió con todo el escándalo de las menores tuteladas prostituidas y yo les serví de cortina de humo. Se pidió una comisión de investigación y se votó por unanimidad. Sin embargo, la comisión de las menores tuteladas prostituidas, como afectaba a la época en que Francina Armengol era presidenta del Consell de Mallorca, no salió adelante y se tapó. De esta forma, el PSIB y Francina Armengol pudieron evitar dar explicaciones. Me dijeron que tenía que dimitir y me fui a dar de baja del partido porque este socialismo no me representa. Yo lloraba cuando me fui a dar de baja porque me amenazaron. Pero decidí seguir como consejera no adscrita en el Consell. ¿Y qué hice? Poner en venta mi piso, que era lo único que tenía.

P.- ¿Se ha sentido valorada en el Consell como consellera no escrita?

R.- Sí. Es verdad que cuando empezamos la legislatura, yo di mucha caña a Vicent Marí porque venía del Ayuntamiento de Santa Eulària y es otra forma de hacer las cosas. Pero luego hemos tenido una buena relación. El presidente Marí lo está haciendo bien. ¿Por qué? Nosotros dejamos muchos proyectos empezados y él los ha continuado. Ya lo dije en periodo electoral. Si Vicent Marí llega al poder, va a estar años porque es un buen gestor. Por ejemplo, nosotros empezamos la Escuela de Hostelería en 2018 y Vicent Marí la ha acabado. Ha demostrado que es un buen gestor y no ha hecho como otros presidentes del PP, como Vicent Serra, que pensaba que todo lo que hacían los otros estaba mal, como hacen también algunos socialistas. Yo dejé los pliegos hechos para dos ITV móviles y Marí las ha puesto en marcha. Son listos y están haciendo una buena gestión.

P.- ¿Cree que el PSOE de Ibiza sigue estando controlado por el clan de los hermanos Costa?

R.- Sí, por supuesto. Cuando Vicent Torres y yo llegamos, éramos los renovadores, no nos conocían. Él había sido director general de Turismo y yo de Justicia en el Govern, por lo que estábamos más en Palma que en Ibiza. Entonces, llegamos a renovar el partido y la verdad que las agrupaciones socialistas de la isla, las que no son Vila (Ibiza capital), estaban encantados y todo el mundo odiaba el clan de las Costa -Pilar y Josep Maria-. Pero yo no estaba acostumbrada a sus tejemanejes. A Rafa Ruiz no lo querían y querían presentar a Xico Tarrés sin primarias, pero ahora son cul i merda. Actúan como clanes y al final se quedan los mismos de siempre y ahora es un PSOE que da pena. Yo siempre he defendido que a mí me han votado los ibicencos y porque Francina sea presidenta del Govern no le voy a bailar el agua.

P.- Usted ha sido muy combativa con la precaria situación de la sanidad en Ibiza.

R.- Sí, he presentado varias mociones porque es un tema muy grave y los socialistas y Podemos se llenan la boca diciendo que son el Govern de las personas. Yo entendería que la consellera Patricia Gómez dijera que hacen todo lo que pueden y no llegan. Pero es que cada vez que viene dice que Ibiza es un lugar atractivo para los médicos. ¿No tienen vergüenza? Yo he estado en las concentraciones de protesta en Can Misses por la falta de especialistas porque no hay oncólogos. Es que Ibiza es el último mono para el Govern. Tengo una amiga que es valenciana y necesita tratamiento de quimio. Ella me dice: que me ponga la quimio un catalán. A mí me entraron ganas de llorar porque yo soy partidaria de defender la lengua, pero hay cosas que están por encima. La salud está por encima de la lengua. Hay que tener un poco de sentido común, la salud está por delante de todo, porque la gente se está muriendo.

P.- Cree entonces que Ibiza es una isla de segunda.

R.- De segunda no, de cuarta. Armengol es la presidenta de Mallorca. Si hablamos de Menorca, basta ver las cantidades que van para allá. Y si sobra alguna cosa es de Formentera, que para eso está ese diputado allí, que les va muy bien. Ibiza es el último mono y los ibicencos no se quejan. Los políticos están para hacer cosas en favor de la ciudadanía.

P.- Otro tema muy preocupante en Ibiza es el acceso a la vivienda.

R.- A Podemos se le hincha la boca con este asunto y en Ibiza no han hecho nada. Cuando nosotros gobernábamos, a Vicent Torres se le ocurrió que un terreno que había al lado de la comisaría y que pertenecía al Ministerio del Interior se destinara a construir viviendas para funcionarios con alquiler social. Y le escribió una carta al ministro del Interior, que era del PP. Era un asunto a cuatro bandas: ministerio, Govern balear, Ayuntamiento de Ibiza y Consell de Ibiza, porque había que cambiar alguna norma urbanística. Pues aún no se ha conseguido. Nosotros firmamos el protocolo pero luego no se ha hecho nada y ha tenido que ser el Ministerio del Interior el que diera el aviso porque caducaba el plazo. Llegaba la prescripción y no se había firmado el convenio. En vivienda no se ha hecho nada en Ibiza. Si con ocho viviendas se piensan que se soluciona el problema… Hay que tener posturas valientes. Aumentar el plus de insularidad a los funcionarios, hay que mimarlos porque si no no se van a quedar.

Y luego tenemos a Pilar Costa, Xico Tarrés y al conseller de Vivienda, Agustinet, con casas en una urbanización de Formentera conocida como el Melrose Place socialista. Ellos quieren ir a por los que tienen viviendas vacías pero las suyas de Formentera sí pueden estar vacías y no pueden alquilarlas turísticamente. ¿Por qué no se las alquilan a los funcionarios que duermen en hamacas o en coches?

P.- Y otro de los problemas que arrastra la isla son los sistemas de depuración.

R.- Tenemos un sistema de depuración espantoso. Me acuerdo de una anécdota. En la campaña electoral de 2015, íbamos por el Paseo Marítimo a un acto en Sant Joan y hacía una peste espantosa. Francina dijo quina pudor que fa y yo le expliqué que la depuradora no funcionaba. Ella dijo, y lo repitió en todos los actos electorales, que cuando fuera presidenta iba a solucionar este problema. Pues ocho años después, cada vez huele peor. Esto en Mallorca sería impensable.

P.- Usted ha definido a Francina Armengol como la peor presidenta del Govern.

R.- Ha sido la peor presidenta de Baleares para Ibiza. Me arrepiento mucho de haberle conseguido 400 avales en Ibiza cuando se enfrentó en las primarias a Aina Calvo. Me consta que Calvo ha luchado mucho por el plus de residencia desde que es delegada del Gobierno.

P.- Usted dice que sigue siendo socialista. ¿Se pensaría volver al PSOE si hubiese regeneración?

R.- No, yo no estaría nunca más en un partido político. No estaba acostumbrada y soy una voz libre, como dicen. Pero supongo que si hubiera estado en el PP o en cualquier otro, habría pasado lo mismo. Ahora bien, pienso que Baleares necesita un cambio. Cuando algo no funciona, hay que cambiar. No podemos seguir así.

P.- ¿Qué opina del escándalo que ha generado la comida de la cúpula del PP balear con el condenado José María Rodríguez, que el PSOE ha utilizado para atacar a Marga Prohens?

R.- Creo que los socialistas no pueden dar lecciones de nada, con el caso del Tito Berni. Uno a veces toma decisiones desacertadas porque si Prohens hubiera sabido las consecuencias, no lo habría hecho. Pero esa comida es una anécdota. También en Ibiza salen Pedro Sánchez y algunos ministros machacando con temas contra Vicent Marí y ahí no hay caso. Lo que pasa es que tenemos a la Oficina Anticorrupción que funciona con doble vara de medir. Que se preocupen del Tito Berni, que eso sí que es una vergüenza con prostitutas y cocaína. El problema es que la izquierda maneja mejor la comunicación.

P.- ¿Se plantea seguir en política cuando acabe la legislatura?

R.- No, yo me voy cuando acabe la legislatura. Me reincorporaré a mi puesto de jefa de departamento letrada en el Consell y hasta ahí la política. Ahora les toca a otros, hay que dar salida a otros. Pero mira Pilar Costa, a pesar de que los estatutos del PSOE, desde que está Pedro Sánchez, dicen que no puedes repetir el mismo cargo más de dos legislaturas, es la tercera que se presenta encabezando la lista del Parlament. Eso no puede ser. Y Agustinet lleva 40 años. Tiene que haber regeneración.