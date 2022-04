La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, y líder del partido en Baleares, Marga Prohens, analiza en esta entrevista la situación de su formación en vistas a la celebración del congreso extraordinario nacional que este sábado elegirá a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente en sustitución de Pablo Casado. Prohens cuenta en esta entrevista cómo vivió la semana de crisis del PP que acabó con la dimisión de Casado, califica a Isabel Díaz Ayuso como uno de los principales valores del PP a nivel nacional y defiende el pacto con Vox en Castilla y León.

Pregunta.-Usted era una persona muy afín a Pablo Casado y García Egea. ¿Le costó mucho posicionarse en contra de ambos y pedirles la dimisión?

Respuesta.-Yo creo que un partido político no es un club de amigos. Cuando un partido político se convierte en un club de amigos, pasa como en Podemos, que todo se vuelve endogámico y que tiende a desaparecer. Yo siempre separo lo que es un grupo de amigos de lo que es un partido político. Mi amistad personal con Pablo Casado la he tenido, la tengo y espero seguir teniéndola. Dicho esto, debía cumplir con mi responsabilidad como presidenta del Partido Popular de Baleares. Yo desde el primer momento tuve claro una cosa: primero, que los tiempos los íbamos a marcar nosotros, que no los iban a marcar factores externos porque lo que queríamos era ponernos al lado de las bases, al lado de nuestros alcaldes, de nuestro número uno, para ver cómo percibían ellos la situación. Esto fue lo que hicimos durante las primeras horas del conflicto. Y ya la primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente nacional, con Pablo Casado, yo ya le trasladé cuál era el sentir unánime del Partido Popular de Baleares y cuál creía yo que era el camino que se debía tomar, que evidentemente era el de dar un paso al lado y convocar un Congreso extraordinario cuanto antes.

P.-¿En qué momento creyó que era imprescindible la dimisión de Casado?

R.-Cuando vi que estábamos dando una imagen lamentable como primer partido de la oposición, como alternativa al Gobierno de España y a los gobiernos de las diferentes comunidades. Esto requería medidas excepcionales, pero sobre todo requería una solución rápida y urgente. Como siempre he dicho, en un primer momento no estuvimos a la altura. De hecho, yo pedí disculpas públicamente, no sólo a los militantes del Partido Popular, sino a los ciudadanos y a los votantes del Partido Popular. En la búsqueda de la solución hemos sido rápidos y hemos demostrado que somos un partido unido.

P.-¿Es un partido unido?

R.-Yo siempre trasladé al resto de presidentes regionales y a Alberto Núñez Feijóo que la unidad que habíamos conseguido aquí en Baleares, después del Congreso Regional donde salía elegida con el 99,7% de los votos, era lo óptimo, lo ideal para volver a recuperar las instituciones y que no podíamos perder ni un minuto más. Por eso necesitábamos un congreso extraordinario y en sólo cuatro semanas después de la crisis lo vamos a celebrar con una candidatura única y solvente con la que todos estamos de acuerdo y que es la de Alberto Núñez Feijóo.

P.-¿Cree que en aquel momento desde Génova hubo maltrato a Isabel Díaz Ayuso?

R.-Bueno, yo creo que no se hicieron las cosas bien. Evidentemente, yo siempre he defendido, no de ahora, sino siempre, la presunción de inocencia de cualquier persona. Y evidentemente se vertieron acusaciones, acusaciones duras contra una presidenta, no sólo contra la presidenta de una Comunidad Autónoma, sino contra uno de los principales valores que tiene el PP a nivel de España. Pero ahora estamos ya a pocas horas de iniciar este nuevo Congreso. Prefiero mirar hacia adelante dado que hemos llegado a una salida y a una solución que no sólo es buena, sino que yo creo que nos va a reforzar como partido.

P.-Usted fue nombrada portavoz adjunta del Congreso de los Diputados por Pablo Casado y también con el apoyo de García Egea. ¿Cómo queda su posición dentro del Congreso de los Diputados en esta nueva etapa?

R.-Bueno, pues la verdad es que ni siquiera me me lo he planteado. En estos momentos sigo ejerciendo de portavoz adjunta. De hecho, esta mañana [el miércoles], he seguido la comparecencia de Pedro Sánchez y he trabajado desde primera hora en analizar cómo quedaban las áreas de las que soy responsable, que son las áreas sociales de inclusión, infancia e igualdad. Las nuevas tecnologías permiten que podamos trabajar a distancia y por mis circunstancias personales [embarazada de siete meses] ahora me toca trabajar a distancia y estoy centrada en mi obligación y mi responsabilidad como presidenta del Partido Popular de Baleares, preparando y construyendo esta alternativa liberal y reformista al Govern de Armengol. Y a partir de ahí estoy a disposición de mi partido y estaré donde más crea el partido que puedo sumar.

P.-Se supone que habrá remodelación del Grupo Parlamentario del PP con la presidencia de Núñez Feijóo.

R.-Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que una cosa buena que tiene Alberto Núñez Feijóo, y que yo se lo he dicho en público y en privado, es que él ha respetado desde el primer momento los órganos y los tiempos de este partido. El Congreso del PP de este fin de semana será el Congreso en el que se va a elegir a Núñez Feijóo como presidente y, probablemente, con el mayor apoyo de la historia del Partido Popular. Después tendrá que tomar sus propias decisiones. Pero no me cabe la menor duda que lo va a hacer respetando el interés general, reuniendo todas las sensibilidades del PP. Escuchando, como he podido comprobar que viene haciendo desde el primer momento, a los presidentes regionales.

P.-Usted ha tenido un papel bastante destacado como portavoz adjunta y anteriormente lo tuvo com portavoz del PP en el Parlament balear. ¿Le gustaría ser portavoz titular del PP en el Congreso de los Diputados?

R.-Nooo [ríe y se muestra sorprendida por la pregunta]. La verdad es que ni me lo planteo. Básicamente porque creo que tenemos una magnífica portavoz que es Cuca Gamarra, con la que tengo la suerte de trabajar codo con codo. En primer lugar sé que Cuca Gamarra tiene una gran capacidad de trabajo y una gran capacidad para llegar a acuerdos dentro y fuera del PP. En segundo lugar, quien tiene que elegir portavoz es Alberto Núñez Feijóo. Y tercero, porque evidentemente yo tengo aquí unas elecciones en Baleares dentro de poco más de un año y me voy a centrar sobre todo en volver al Consolat con la finalidad de desterrar unas políticas de izquierdas que son intervencionistas, sectarias, autoritarias en muchos casos. Voy a trabajar para que la libertad, el liberalismo político y el centralismo vuelvan las instituciones.

P.-Tas la dimisión de Pablo Casado, su primera opción fue Núñez Feijóo?

R.-Sí, desde el primer momento nos pusimos de acuerdo todos los presidentes autonómicos y pesos pesados del partido. Desde el primer momento, algo inédito en el PP. No hubo ni una sola voz discordante. Yo desde el primer momento pude hablar con el resto de presidentes y también con Alberto Núñez Feijóo para animarle a que diera este paso. Era un paso que no era fácil porque Alberto, después de cuatro mayorías absolutas, gobierna con total tranquilidad en Galicia. Era un paso que tenía que tomar él y solo él, que acarrea una gran responsabilidad. Y yo le he agradecido en público y en privado que decidiera asumir esta responsabilidad por el bien del partido, pero sobre todo por el bien de España.

P.-Pablo Casado recientemente tuvo cierto protagonismo en la reunión del Partido Popular Europeo por sus declaraciones contra los pactos con Vox. ¿Cree que Pablo Casado debería apartarse un poco ya de la primera línea?

R.-Casado habló en una reunión a puerta cerrada en la que yo no estaba. No voy a opinar de una reunión sobre la que se han dado diferentes versiones. Yo tengo muy claro cuál es la línea del PP y la línea que va a salir de este Congreso. Es la línea que nos va a explicar el próximo presidente del PP, Núñez Feijóo. Va a establecer cuáles son las líneas maestras y el rumbo de esta nueva etapa del PP. Y estoy segura de que vamos a estar todos sumando. Pablo Casado también.

P.-¿Ha hablado con Pablo Casado desde que surgió el conflicto que acabó con su dimisión?

R.-Bueno, yo hablé varias veces las primeras semanas de la crisis y ahora es verdad que llevo unas semanas sin hablar con él. Hablé con él varias veces. Respeto mucho la lealtad y a una persona que ha confiado en ti, tienes que decirle la verdad donde toca y cuándo toca. Y esto es lo que hice yo desde el primer momento. Y lo hice y estuvimos hablando varias veces aquellos días. Pero después ya no ha hablado más con Pablo Casado aunque hace unos quince días nos enviamos mensajes, le pregunté cómo estaba…

P.-¿Le ha pedido ayuda Pablo Casado para encontrar trabajo?

R.-¿A mí?… No. Yo no creo que Pablo Casado no me necesite para para tener un futuro.

P.-Hablando de la nueva etapa del PP, ¿cree que serán factibles los pactos con Vox si son necesarios para gobernar?

R.-Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo, como yo misma, hemos repetido el mismo mensaje: nosotros somos un partido de mayorías, tenemos que volver a ser un partido de mayorías. Somos los únicos que podemos vencer a Sánchez en las urnas. Somos los únicos que tenemos posibilidades reales de vencer a Sánchez en las urnas y en eso vamos a trabajar sin fijarnos en otros partidos, ni en lo qué hacen ni en lo que dejan de hacer. Núñez Feijóo dijo que venía a pactar con la gente. Entonces es absurdo que estemos todo el día hablando de pactos o no pactos postelectorales. Yo creo que tenemos un trabajo ingente para volver a ser un partido de mayorías que represente a la mayoría, a la mayoría de las sensibilidades que hay en la sociedad y que seamos este partido de Gobierno y de Estado que es el Partido Popular.

P.-¿Apoya el pacto que ha habido en Castilla y León entre PP y Vox?

R.-Pues yo creo que en Castilla y León el presidente lo ha explicado muy bien. Ha sido un pacto por la estabilidad de Castilla y León. Ha sido un pacto que está escrito y es importante destacar esto. Hay que ser rigurosos y lo que cuenta es el pacto que está escrito, no lo que se cuenta que se ha escrito. Lo que se ha pactado y firmado mantiene los valores y las líneas rojas del Partido Popular. Y, sobre todo, es un pacto que va a dar estabilidad cuando lo que quería el PSOE es que se volvieran a repetir las elecciones.

P.-Todo indica que tanto en Baleares en 2023 como en el Gobierno de España cuando haya elecciones el PP necesitarán pactar con Vox.

R.-No me preocupan los pactos ni me paso el día pensando en los pactos. Yo voy a trabajar aquí para ser un partido de mayorías y que represente a las mayorías. En el PP como alternativa de gobierno tenemos que pensar en recoger a la mayoría de sensibilidades. Voy a trabajar para poner la

experiencia del PP, que no tienen otros partidos, al servicio de los ciudadanos de Baleares. Una experiencia de gestión, una experiencia que tienen nuestros alcaldes y que están demostrando que hay otra manera de hacer política, una experiencia que se está demostrando ahora, por ejemplo, en el Consell de Ibiza. Una experiencia que se demostró en la crisis del Covid y la respuesta ante ante la guerra de Ucrania. A partir de ahí, como digo, vamos a trabajar mucho a pie de calle para poder ofrecer el mejor programa político posible a los ciudadanos y poder gobernar aplicando en su integridad nuestro programa electoral.