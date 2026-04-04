Mallorca multará hasta con 150.000 euros las pintadas vandálicas en la protegida Serra de Tramuntana

Mallorca multará con hasta 150.000 euros las pintadas vandálicas en la protegida Serra de Tramuntana, tal y como figura en el anteproyecto de ley que elabora el Consell, gobernado en coalición por PP y Vox, para este privilegiado espacio natural de la isla declarado por la UNESCO bien cultural en la categoría de paisaje cultural.

El oficialmente denominado anteproyecto de ley de Regulación del Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial tipifica como sanción grave realizar cualquier pintada, grafiti o expresión gráfica en elementos del paisaje cultural tales como fachadas de inmuebles, instalaciones, monumentos, edificios, rocas y paredes, incluidos los acantilados.

Unas actuaciones que son sancionadas con entre 6.001 y 150.000 euros y que, en caso de reincidencia, serían tipificadas como muy graves y, en este caso, la horquilla de la sanción económica estaría nada menos que entre 150.001 y 1.000.000 de euros.

Además, los responsables de infracciones están obligados a adoptar las medidas necesarias para restituir la realidad alterada en el estado anterior a la producción de la infracción, o adecuarla a las condiciones a que la actuación se pueda legalizar.

El importe de sanciones y de multas coercitivas, una vez descontado el coste de la actividad administrativa, se destinará a la ejecución de acciones del plan de gestión que promueve: la protección de los valores culturales, etnológicos y etnográficos de este paisaje cultural y la recuperación de bancales abandonados, sistemas hidráulicos y otros elementos patrimoniales.

La realización de pintadas vandálicas en la Serra de Tramuntana no es un hecho aislado, ya que, en especial, cada verano, aprovechando la presencia de miles de turistas, aparecen pintadas de todo tipo y condición, no pocas veces turismofóbicas, en diferentes localidades, caminos y carreteras, dañando la imagen en zonas de paso para conductores y senderistas.

El notable importe de las sanciones previstas en este marco legal por la realización de pintadas vandálicas supera con creces la fijada en la nueva ordenanza cívica del Ayuntamiento de Palma, que sanciona con hasta 3.000 euros estas infracciones en cualquier bien público, mobiliario urbano o infraestructuras de servicio público cuando se realizan sobre edificios protegidos, catalogados o emblemáticos.

En este caso, además, la nueva normativa municipal ha tenido un efecto disuasorio contra los grafiteros, ya que la normativa pretende reforzar el compromiso colectivo con el respeto al espacio público y la conservación del patrimonio urbano.

En el caso de la nueva ley de la Serra, se establecen mecanismos específicos para posibles afecciones de impacto patrimonial, dado que la conservación del patrimonio cultural requiere el correspondiente instrumento, con cobertura legal, para analizar las posibles vulnerabilidades ante las amenazas existentes. De ahí que incorpore una evaluación específica de impacto patrimonial, así como los correspondientes indicadores para poder analizar la conservación de los elementos esenciales del patrimonio cultural.

Por ello, además de las pintadas vandálicas, tienen la misma consideración de infracciones graves el hecho de instalar plataformas, objetos o carteles que puedan dañar significativamente las cepas, las ramas o las raíces de los olivos y los olivares monumentales, así como de las encinas o encinares monumentales.

También, por ejemplo, modificar sustancialmente el paisaje agrario de los olivares monumentales, estropear elementos patrimoniales relacionados con la actividad agraria tradicional y el paisaje de los encinares monumentales o afectar a elementos patrimoniales relacionados con la actividad forestal tradicional.