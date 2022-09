Mallorca-Girona: a confirmar la victoria de Vallecas

En el cuarto partido de la temporada rinde visita a Son Moix el Girona en el primero de los tres partidos consecutivos que, por obra y gracia de Tebas, deberá jugar el Mallorca a las dos de la tarde. Quizás la climatología sea más benigna en los dos siguientes, pero en el de hoy el estadio será un horno: 32 grados se anuncian para el momento en el que Isidro Díaz de Mera ordene que ruede el balón por primera vez.

El club ha adoptado medidas para paliar las asfixiantes temperaturas que se prevén en el estadio, que abrirá sus puertas a las doce y media del mediodía. Entregará gorras gratuitas a los aficionados de Tribuna Este y de la Grada Sitjar, que deberán estar sometidos directamente al azote del sol, e impulsará la venta de botellines de agua a un euro en todo el estadio. Además, ha establecido un servicio de consigna de 12.30 a 16.15 horas.

Javier Aguirre, habitualmente diplomático, ha respondido con mucha ironía a la pregunta de qué le parecía el horario en la rueda de prensa previa al choque ante el Girona. El mexicano sólo ha dejado entrever parte de lo que siente el vestuario, que está indignado: «no nos gusta jugar a las dos de la tarde. Soy solidario con los equipos que disputan competiciones internacionales, pero que nos pongan tres partidos seguidos a esta hora llama la atención. No creo que haya mala voluntad por parte de nadie, pero es cierto que no es algo común porque además sólo nosotros somos los afectados».

El mexicano repetirá alineación por cuarta vez consecutiva, pero ahora tendrá más opciones en el banquillo. El zimbabuense Tino Kadewere tendrá minutos con seguridad y el estadio estallará para recibir a Galarreta, que volverá a jugar en Son Moix seis meses después.

El Girona, por su parte, llega sin Stuani pero con los cinco fichajes que realizó en la jornada del jueves: Gazzaniga, Toni Fuidias, Toni Villa, Oriol Romeu y Manu Vallejo. Parece difícil que alguno de ellos esté en el once inicial, pero sí seguro que varios tendrán minutos, en especial Oriol Romeu, uno de los grandes fichajes del equipo catalán este verano.

Su entrenador, Míchel, destacó en rueda de prensa el «dispositivo defensivo» del Mallorca, del que dijo que es un equipo «muy difícil de batir» porque además «está muy bien armado», para luego agregar que «basa su juego en una solidez enorme en defensa y después tienen recursos arriba para poder hacerte daño. Son un equipo difícil y muy bien trabajado”. «Debemos hacer un partido muy bueno con pelota y sin pelota para poder ganar. Es una buena prueba para saber dónde estamos. Todos los partidos son importantes. Nuestra liga es cualquier partido, también los del Barça y del Madrid. Queremos llegar lo más rápido posible a sumar los 43 puntos”, afirmó para finalizar.

Alineaciones probables

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Battaglia, Grenier, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Bueno, Bernardo, Juanpe, Miguel Gutiérrez, Aleix García, David López, Riquelme, Taty Castellanos y Samu Sáiz.

Árbitros: Díaz de Mera (campo) y Ignacio Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Son Moix (14.00 horas).