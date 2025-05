Maffeo vuelve a Girona: «Siempre es un partido especial»

Para Pablo Maffeo, el partido de este lunes (21 horas en Montilivi) frente al Girona no es uno más. Está marcado en rojo tanto en lo personal, por su pasado como gironí, como en lo colectivo, ya que se abre la lata de los últimos cinco partidos de la temporada. Con el Girona, Maffeo debutó en Primera División y fue protagonista de un muy sonado marcaje individual a Leo Messi en un partido contra el FC Barcelona en 2017. De ello, de su retorno a Montilivi y de la ilusión del equipo habla el lateral catalán, que volverá a una convocatoria tras perderse el último encuentro del RCD Mallorca por sanción.

Pregunta: Último esprint de la temporada. ¿Cómo lo vive el equipo?

Respuesta: Tenemos toda la ilusión del mundo de poder hacer algo bonito. Al final todos aquí hemos luchado por no descender o hemos descendido y eso es una presión que no se la deseo a nadie. Ahora te toca vivir la otra cara de la moneda, que es un poco de ilusión y de ganas de saber cómo acabará todo. Por lo tanto, estamos con muchas ganas.

P: Primera parada: Girona. Un club en el que jugaste. Imagino que es especial volver ahí, ¿no?

R: Siempre volver a Girona es especial para mí. La considero mi casa porque ahí me dieron la oportunidad de ser futbolista profesional y de hacerme un nombre. Entonces, para mí es muy especial volver ahí. Quiero mucho a la gente y a mis compañeros que tuve ahí. También es verdad que dentro del campo no hay amigos y voy a dar el máximo de mí al 100%, pero les deseo todo lo mejor.

P: De tu etapa en el Girona, mucha gente se acuerda de ese marcaje individual a Leo Messi. ¿Cómo recuerdas ese día?

R: Fue muy especial para mí poder estar cerca del mejor jugador de la historia y luego poder compartir vestuario con él en una convocatoria. Pero me acuerdo de que estaba en la habitación con Aleix García esa misma tarde, nos levantamos de la siesta y le dije: “Uy, hoy me va a tocar trabajar duro y me va a reventar”. Él me miró y me dijo: “Sí, hermano, te va a reventar”. Ahora lo recuerdo, que han pasado los años, y es algo que siempre me llevaré para mí, porque es un orgullo que Machín [entrenador del Girona por aquel entonces] pensara en mí para hacer eso. Por lo tanto, estoy agradecido.

P: Como dices, por cosas de la vida, Messi y tú compartisteis vestuario en la selección argentina. ¿Hablasteis de aquel partido?

R: Yo quería tener un recuerdo y una camiseta suya y se lo pedí, aunque me dio mucha vergüenza, porque no suelo hacer estas cosas y el que me conoce sabe que soy algo vergonzoso. Le pedí que, por favor, me la firmase, que para mí era algo que se iba a quedar conmigo para siempre. Y me respondió que sí, que ningún problema, y me dijo: “Cómo empezamos y cómo hemos terminado”. Eso fue algo que me gustó mucho porque es algo de lo que él se acuerda también y creo que en cierto modo también para él fue especial.