«Mis hijas tenían de todo, una casa digna, colegio concertado, estaban bien alimentadas, iban bien vestidas, tenían sus amigas, sus actividades deportivas y no les faltaba de nada. Aun así, el Consell de Mallorca hizo un falso informe de desamparo y me separó de las pequeñas que ahora viven con su padre que está denunciado por presuntos abusos sexuales. Un padre que me maltrató a mí y que está acusado de abusar presuntamente de las niñas».

Es el desgarrador testimonio de Cristina, una madre desesperada con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el organismo del Consell de Mallorca, que preside la socialista Cati Cladera y que tiene las competencias en la protección de menores.

Cristina lleva casi un año sin poder ver a sus hijas mellizas de siete años de edad. El Imas decidió separarla de las niñas para entregarlas a su padre. El asunto es que el progenitor está denunciado por presuntos abusos sexuales en un procedimiento penal aún no resuelto. Cuenta Cristina que ella misma fue maltratada por el padre de las criaturas.

Según Cristina, desde los cuatro años las menores han mantenido el mismo relato sobre los presuntos abusos sexuales por parte del padre siendo conocedores de ello los técnicos del Consell, sin que hasta la fecha haya variado su situación.

Por contra, la dirección de la entidad, lamenta esta madre, ha actuado contra ella prohibiéndole visitarlas desde el pasado 4 de mayo, realizar llamadas de información al centro y relacionarse con cualquier persona dentro del colegio de las niñas para que nadie se entere de esta situación.

En este sentido, Cristina critica que en su caso no se está cumpliendo la nueva Ley del Menor, aprobada en junio de 2021, que recoge el derecho de los niños a ser escuchados.

En estos momentos, Cristina está inmersa en una batalla legal contra los técnicos de la institución insular que llevan su caso con el propósito de lograr que las menores vuelvan a su casa y recuperen su entorno. “Es una batalla contundente que tenemos que ganar, que tiene que seguir estando viva”.

“Como podéis imaginar sufro al no poder abrazar, ni siquiera hablar con mis hijas desde el 4 de mayo”, lamenta la progenitora, que denuncia que “esta es la protección” que el organismo insular de servicios sociales da a los menores que tiene tutelados.