Luis García Plaza destacó hoy la importancia de los tres puntos en juego mañana ante el Celta porque ganarlos «nos permitiría dar un gran salto». El entrenador admitió que ha pedido fichajes en enero «le ha transmitido a los de arriba lo que se puede mejorar en el mercado de invierno» y lamentó la nueva baja del portero eslovaco Dominik Greif, «que está teniendo muy mala suerte». Maffeo en cambio está recuperado y podrá jugar, pero la duda es Baba. «Dependerá de las sensaciones que él tenga antes del partido».

Sobre el rival de mañana a las 21 h, el entrenador mallorquinista ha destacado las buenas actuaciones del conjunto gallego como visitante: “Están dando un rendimiento muy bueno. En su estadio solamente llevan 5 puntos, pero fuera de casa acumulan 11. Es un equipo peligroso, con calidad y que intenta hacer un juego combinativo, de presión alta. Tienen jugadores que llevan mucho tiempo juntos, por ello, vamos a tener que darlo todo para poder ganar”, ha apuntado.

El cuadro balear tendrá las ausencias de Lago Junior, Matthew Hoppe, Antonio Raíllo, Amath N’Diaye y Dominik Greif. Sobre el guardameta eslovaco se ha querido referir el entrenador madrileño: “Desde que ha llegado no está teniendo fortuna. Espero que juegue la Copa, pero también es duda. Le deseamos que se recupere y vuelva a estar pronto con nosotros”.

En el caso de Idrissu Baba, su presencia está pendiente de las sensaciones del jugador durante las próximas horas, mientras que el lateral Pablo Maffeo sí está recuperado y será mañana de la partida sin ningún problema.

Por otra parte, el equipo gallego llegará con la crucial baja de Iago Aspas. El técnico madrileño cree que los vigueses no se pueden excusar en la baja del delantero: “No os compro lo de la baja de Aspas, ya que si hay algún equipo que ha tenido ausencias durante toda la temporada, esos hemos sido nosotros. Somos una de las plantillas que han sido más castigados por las lesiones”, declaraba de forma rotunda.

En el encuentro de mañana por la noche, Kang In Lee y Take Kubo, podrían coincidir después de varios meses en el once inicial: “Es cierto que si juegan los dos tendría que jugar uno en banda. Les cuesta jugar en banda izquierda, pero también depende de los jugadores que tengamos disponibles. Valoramos el que puedan jugar juntos, pero depende de que compañeros jueguen y del rival. Hay más variables que tenemos que controlar”, ha detallado.

El entrenamiento de la jornada de ayer abierto al público dio un plus de motivación a la plantilla. Así lo ha confirmado Luis García Plaza: “La afición va a ser una parte muy importante de aquí al final. Fue una iniciativa muy bonita y que iremos repitiendo de vez en cuando. Cuando más cerca estemos prensa, aficionados y jugadores, mejor para todos”.

La victoria en el Wanda Metropolitano supuso un golpe contundente sobre la mesa. Aún así, García Plaza, no quiere que la plantilla se relaje: “Ni antes era negro ni ahora es blanco. Para conseguir nuestro objetivo pasaremos por este tipo de rachas. Ojalá ahora podamos encadenar una dinámica positiva y dar un salto en la clasificación. Se lo he transmitido a los jugadores, creo que es un partido muy importante, ya que nos pondríamos con 22 puntos y supondría un paso de gigante. Nos va a costar mucho ganar mañana, pero estamos muy ilusionados”.

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina, por ello, el club ya se ha puesto manos a la obra para intentar reforzar la plantilla: “Ya he transmitido a los de arriba lo que se puede mejorar y dar un empujón. A partir de ahí, veremos qué podemos traer”, finalizando así la conferencia de prensa previa a la jornada 17.