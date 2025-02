Legalidad/Legitimidad

Hay dos conceptos que están perfectamente diferenciados: la legalidad y la legitimidad. La principal diferencia es que la legalidad hace referencia a algo que está reglado, mientras que legítimo es algo que tiene trascendencia más allá de lo legal, «relacionado de forma directa con el interior de la persona». Por tanto, podríamos decir que este Gobierno es legal, pero dista mucho de ser legítimo. Sánchez no sólo rompió las bases de la ética y moral política, pactando para lograr su investidura con los golpistas, los que han intentado romper España, sino también con los terroristas de ETA, a través de Bildu, que son los que nos asesinaban, a ellos, al PSOE también, por lo que las bases de este Gobierno estaban corrompidas de raíz.

Pero no quedaba ahí, porque lo vital para Sánchez era alcanzar el poder, primero para necesariamente subvertir el estado de derecho con la amnistía, ocupar las instituciones y controlarlas, para derribar al enemigo, que no adversario político, y por supuesto enriquecerse económicamente, tejiendo una corrupta red de negocios, en los que Sánchez, a través de su esposa Begoña Gómez, se ha extendido en casos de mascarillas, rescate de Air Europa, cátedras inexistentes, hidrocarburos, negocios africanos misteriosos, etcétera, etcétera, además de indignante nepotismo familiar.

Producto de todo ello es tener a su esposa, a su hermano, al fiscal general, a su ex ministro Ábalos, la secretaria de la Moncloa… imputados por la Justicia, a la que también ataca abierta e ignominiosamente. En cualquier democracia que se precie, todo esto habría ocasionado la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones. Sin embargo, nos hallamos ante un evidente deterioro del sistema democrático donde un escándalo político se sucede a otro y así sucesivamente.

Si a todo ello se le añade que los presupuestos estén prorrogados y que dependan del prófugo Puigdemont, enemigo de España y del que es rehén este Gobierno, que se transfieran a los nacionalistas competencias que trituran la unidad de España, la atomizan ya en límites insoportables para que el concepto de Estado y nación queden eliminados, y la polarización insidiosa de la sociedad, convendremos que la deriva democrática e institucional es rotundamente muy grave y peligrosa.

No vamos por buen camino y no lo hacemos porque el PSOE está en el camino de la ruptura del espíritu del 78, del guerracivilismo para ganar una guerra que provocaron y perdieron, del estado plurinacional y, por supuesto, de la República y para ese futuro están trabajando. Lo pagaremos. «Quien aspire a la justicia debe saber que la única justicia de verdad efectiva es la que no representa una venganza» (William Ospina).