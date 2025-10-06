Lázaro y Maristany avanzan a octavos en el Mallorca Women’s Championship

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group vivió este lunes una jornada soleada, con protagonismo de las jugadoras locales e internacionales en las pistas del Mallorca Country Club y el TC Magaluf.

Las españolas Lourdes Lázaro y Guiomar Maristany Zuleta de Reales firmaron las primeras victorias locales en el cuadro principal y avanzaron a los octavos de final. Lázaro se impuso con autoridad a la eslovena Tamara Zidansek (6-3, 6-0), mientras que Maristany superó a Irene Burillo en un duelo español por 6-3, 6-4, consolidando una gran jornada para el tenis nacional.

La mallorquina Cristina Díaz Adrover ofreció una gran batalla ante la checa Aneta Kucmova, en un partido muy disputado que se prolongó durante casi dos horas. Pese a su esfuerzo y al apoyo del público local, cayó finalmente por 6-1, 1-6, 6-2, dejando una muy buena impresión en su debut en casa.

Entre las actuaciones internacionales, la alemana Noma Noha Akugue, que entrena habitualmente en el Mallorca Country Club, firmó un sólido triunfo por 6-4, 6-1 frente a Panna Udvardy (HUN), mientras que su compatriota Julia Stusek se impuso con autoridad a la rusa Oksana Selekhmeteva (6-2, 6-1) en el último partido del día.

También avanzó la argentina Solana Sierra, primera cabeza de serie del torneo, tras superar a la italiana Dalila Spiteri por 6-2, 6-1. En Magaluf, la francesa Carole Monnet derrotó a la alemana Mona Barthel (6-1, 6-4) y la serbia Teodora Kostovic hizo lo propio ante la alemana Angelina Werner (6-3, 6-3). La letona Darja Semenistaja venció a Yelyzaveta Kotliar (6-1, 6-1).

La jornada contó además con una actividad muy especial: la visita de varios colegios de la isla, cuyos alumnos disfrutaron de un recorrido educativo para descubrir cómo funciona un torneo profesional. A través de pequeñas actividades, aprendieron curiosidades sobre el tenis –como por qué las pelotas son amarillas, qué diferencia un torneo WTA 125 de un ATP 250, cómo se elabora el ranking mundial, o cuál ha sido el partido más largo de la historia–.

Los niños también tuvieron la oportunidad de charlar con la jugadora Miriam Bulgaru, que respondió a sus preguntas y compartió anécdotas sobre su vida en el circuito profesional, dentro de una iniciativa impulsada por e|motion Sports España para acercar el tenis a los más jóvenes.