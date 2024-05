Koldo, dispuesto a comparecer ante la comisión de las mascarillas del Parlament balear si se lo notifican

El ex asesor ministerial Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional en el conocido como caso Koldo, ha señalado este viernes que no ha asistido a la comparecencia ante la comisión de investigación en el Parlament balear sobre la compra de material sanitario en pandemia porque no fue notificado de la misma formalmente.

Así lo ha explicado tras conocerse que no había acudido a la Cámara balear, lo que ha provocado que se desconvoque la sesión.

Koldo García, quien fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos, ha recalcado que no ha recibido notificación previa, «nada de nada», pero que «por supuesto» acudirá en caso de que le llegue la citación.

Este viernes, en el Parlament la comisión le esperaba a las 09.00 horas a pesar de que Koldo García ni había confirmado su asistencia ni la había descartado, ni dado respuesta de ningún tipo a la Cámara autonómica.

La comisión ha dado unos minutos de margen esperando una posible llegada con retraso que no se ha producido, por lo que ha quedado desconvocada la sesión. El Parlament ha vuelto a programar la comparecencia de García para el 3 de junio a las 10.00 horas.

García ya compareció en la comisión del Senado y allí se acogió a su derecho a no declarar por estar siendo investigado por la Audiencia Nacional. Era previsible que en Palma se amparase igualmente en ese derecho, como hizo el también investigado Víctor de Aldama. En cualquier caso, García estaba obligado a presentarse ante la comisión, que no admite comparecencias por videoconferencia.

De hecho, la comisión ya ha reprogramado otras dos comparecencias de investigados en el caso Koldo, Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche. Sierra y Rotaeche aseguraron que no habían recibido la notificación. El primero ha presentado un escrito solicitando comparecer por videoconferencia, lo que se le ha denegado, y protestando por los plazos.

La próxima semana la comisión continuará con las comparecencias previstas de, entre otros, la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol; el exconseller de Territorio, Marc Pons; el exdirector del IB-Salut, Juli Fuster; el supuesto líder de la trama según la Guardia Civil, Juan Carlos Cueto; y los dos comparecientes vinculados a la empresa que faltaron el pasado lunes, Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche.

Precisamente, el Parlament ha solicitado este viernes al Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del padrón municipal tanto de Koldo García como del ex consejero delegado (CEO) de Globalia Javier Hidalgo para poder notificarles sus citaciones.

En una carta, la presidenta de la comisión de investigación, María José Verdú, se dirige al director del INE para indicar que por unanimidad se ha acordado en ese órgano solicitar el domicilio de ambos «a los efectos de poder citarles».

Este viernes, los diputados se han vuelto a reunir a las 11.00 horas para aprobar las últimas modificaciones en el calendario de trabajo que han propuesto PP y Vox, y han aprobado retirar cinco comparecencias, incluida la del presidente de Castilla – La Mancha, Emiliano García-Page, que fue señalada para el 27 de mayo.

También se quedan fuera las comparecencias de la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra (prevista también el 27 de mayo); la ex consejera de Salud de La Rioja, María Somalo San Juan (3 de junio); y dos trabajadores del IB-Salut que intervinieron en la tramitación, María Isabel Berga Figuerola e Ignacio García (1 de junio).

La oposición no se ha opuesto a los cambios propuestos por PP y Vox, si bien desde el PSIB han manifestado que consideran que también se deberían excluir las comparecencias del CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, por no ajustarse al objeto de la comisión. «Si los quieren hacer comparecer, la vía es otra», ha lanzado la diputada Mercedes Garrido.

A las 11.30 horas ha arrancado la comparecencia de Ábalos, que ha negado haber ofrecido al Govern balear el contrato de compra de mascarillas con la empresa vinculada a su ex asesor, Soluciones de Gestión. «Es más, de todo este tema me he enterado ahora, a raíz de todo este escándalo», ha enfatizado