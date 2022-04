Kang In Lee queda libre en caso de descenso a Segunda División. Ésta fue una de las condiciones que puso el futbolista para fichar por el Mallorca el pasado verano cuando llegó con la carta de libertad procedente del Valencia. Sin embargo la idea del club es que continúe porque está convencido de que su valor aumentará. Eso sí, todo depende de cómo acabe la temporada porque ni el jugador ni sus representantes están por la labor de jugar en Segunda, una categoría en la que su valor bajaría drásticamente.

No ha sido éste el año de Kang In Lee. Pese a que fue titular el sábado ante el Atlético de Madrid, lo cierto es que las apariciones del coreano en el once inicial han sido bastante esporádicas. Lleva un gol en el Campeonato, el marcado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, y ha repartido dos asistencias. Todo ello en 1.277 minutos repartidos en 25 partidos. No son los números que se esperaban, pero también es cierto que estamos hablando de un jugador muy joven que cumplió 21 años el pasado mes de febrero y que tiene un enorme margen de mejora.

Kang In Lee, balón de oro del Mundial sub-20 de 2019, tiene contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de 2025 y su valor de mercado es de ocho millones de euros. Ha habido varios clubes que han mostrado interés por él en la pasada ventana de fichajes, pero sin que se concretara ninguna oferta porque, entre otras cosas, la propiedad no quiere venderlo. Es cierto que hubo que aceptar la cláusula liberatoria en caso de descenso, pero no quedaba otro remedio para poder acceder a la contratación de un jugador que en otro escenario hubiera sido inabordable.

La intención del Mallorca es continuar la próxima temporada con los dos futbolistas asiáticos, ya que Take Kubo, además de su indiscutible calidad como jugador, también aporta una importante cantidad de dinero en concepto de patrocinadores. Sin embargo en el caso del japonés todo depende de la opinión del Real Madrid, que es el propietario de sus derechos y, por supuesto, al igual que sucede con Kang In Lee, es una operación inviable en caso de descenso a Segunda División.

No es la primera vez que el Mallorca acepta una cláusula de este tipo. Sucedió lo mismo con el macedonio Aleksandr Trajkovski, aunque en ese caso fue el futbolista el que luego no quiso marcharse ya que no encontró ningún club que le garantizara el salario que tenía firmado en el Mallorca.