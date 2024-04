Jorge Campos: «El PP y Vox han dado el primer paso para acabar con la imposición del catalán en Baleares»

El diputado de Vox por Baleares Jorge Campos (Palma, 1975) valora positivamente el plan piloto presentado por el Govern de Prohens para garantizar la libre elección de lengua. Dice que «es el primer paso que se da en 30 años en Baleares para acabar con la imposición del catalán» aunque matiza que si gobernara Vox, la libre elección de lengua sería una realidad a partir del próximo curso en todas las etapas educativas. Jorge Campos, por encargo de Santiago Abascal, ya tiene redactada la ley de libertad lingüística que pronto será registrada en el Congreso de los Diputados.

P.-Usted tiene el encargo de Santiago Abascal de impulsar en el Congreso una ley de libertad lingüística. ¿Cómo está este proyecto?

R.-La propuesta de ley está en el grupo parlamentario y esperamos que en breve se pueda registrar. Sólo falta perfilar algunos detalles.

P.-¿Y cuáles son los puntos principales de esta ley?

R.-Bueno, pues lo que hemos dicho siempre desde Vox y lo que he defendido yo personalmente desde hace más de 20 años: la libertad lingüística en toda España y, evidentemente y sobre todo, en las comunidades autónomas bilingües. Es una ley para que la libre elección de lengua sea una realidad en esas comunidades bilingües, que no haya requisitos excluyentes y discriminatorios para el acceso a la función pública, que se garantice la enseñanza en español en toda España. Ahora vamos en sentido contrario. Nos están imponiendo las lenguas cooficiales, ya no sólo en los territorios bilingües, sino también en el Congreso de los Diputados mientras prohibimos a un tercio de los españoles que puedan escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Se nos están imponiendo llevar pinganillos en la sede de la soberanía nacional, donde todos entienden perfectamente la lengua oficial del Estado. Es algo tremendo. Queremos acabar con todos estos desvaríos, con la utilización de las lenguas como armas políticas en manos del separatismo. Si no hubiera sido por la utilización política de las lenguas cooficiales hoy en día no tendríamos el desafío separatista que tenemos y que estamos sufriendo en España.

P.-¿Qué opina del plan piloto presentado por el Govern de Prohens para la libre elección de lengua?

R.-Me parece un paso. Un paso que se lleva a cabo por primera vez en treinta años. Un paso que cambia el rumbo de la imposición del catalán en Baleares y un paso que se ha podido dar por la presencia de Vox en el Parlament. No estamos en el Govern pero si no hubiera estado Vox apoyando la investidura de Prohens no se hubiera dado ni este primer paso.

P.-¿Qué cree que este primer paso ha quedado un poco corto en referencia a las expectativas de Vox sobre este proyecto?

R.-Por supuesto. Le puedo asegurar que si los que tuviéramos 26 diputados en el Parlament balear fuéramos nosotros esto hubiera ido mucho más allá. Habría libre elección de lengua este próximo curso escolar para todas las etapas educativas y se derogaría toda la normativa lingüística que impone el catalán. No tenemos 26 diputados y no estamos en el Govern de Baleares pero hacemos lo que podemos. Y yo creo que mis compañeros del grupo parlamentario hacen lo que pueden y hacen un estupendo trabajo en la posición en la que están.

P.-¿Cree que el Govern debería haber eliminado el requisito del catalán para ser funcionario?

R.-Ya le digo, si por nosotros fuera el catalán no sería requisito en ningún área de la Administración pública. Yo creo que el Gobierno del Partido Popular está dando pasos gracias a la intervención de Vox y creo que aún se puede hacer mucho. La lengua no tiene que ser ningún tipo de requisito excluyente para trabajar en la función pública. Además, estamos perjudicando la libre circulación de personas en el territorio español español y la igualdad de los españoles. Si usted ahora se va a opositar a Madrid, nadie le va a pedir un certificado de español. Y en cambio, el señor que viene de Madrid aquí, si no tiene un certificado determinado de la lengua cooficial para ser bombero, no va a poder trabajar.

P.-¿Cómo ve la gestión del Goven de Prohens?

R.-Creo que es una gestión infinitamente mejor que la de Francina Armengol. Tampoco era difícil superarla. Todo hay que decirlo. Se están dando buenos pasos en la buena dirección. Se están aplicando medidas valientes, como esos planes piloto sobre la libre elección de lengua y la política fiscal de rebaja de impuestos. Se está haciendo todo aquello que se ha incluido en el acuerdo de gobierno que firmó el PP con Vox y que son medidas para favorecer la vida y el día a día de los ciudadanos. Creo que la gestión está siendo buena gracias al apoyo de Vox pero aún falta mucho por hacer.

P.-Y en el Ayuntamiento de Palma, ¿cree que Vox debería haber entrado en el gobierno municipal?

R.-Yo no estuve en las negociaciones y no lo puedo decir. Desde Vox creemos en las políticas de cambio y no somos como la izquierda y los separatistas que sólo aspiran a ocupar sillones. Nosotros incluso hemos sido capaces, y creo que somos la formación política más generosa de España, de rechazar estar en gobiernos con tal de que el PP se comprometa a cambiar las políticas. Nunca hemos buscado las sillas, hemos buscado los cambios de políticas.

P.-¿Y cómo valora el trabajo que está realizando Vox en el Ayuntamiento de Palma con Fulgencio al frente?

R.-Yo creo que tanto en el Ayuntamiento de Palma como en otros muchos municipios complicados y difíciles donde tenemos un concejal, por ejemplo en Sa Pobla, Lloseta o Felanitx, que son municipios con una presencia separatista importante, con una inmigración ilegal absolutamente desbordada, estamos realizando un gran trabajo. Creo que tanto el Ayuntamiento de Palma como en todos los ayuntamientos, donde tenemos representación, se está haciendo un gran trabajo y en aquellos municipios donde estamos formando parte del gobierno, creo que los cambios están siendo absolutamente espectaculares.