«Usted es una catalanista insaciable», le ha dicho este miércoles el líder de Vox, Jorge Campos, a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol. Ha sido durante el pleno del Parlament celebrado este miércoles en el que Vox se ha hecho eco de la noticia de OKBALEARES sobre el desvío de fondos europeos a la promoción del catalán en las empresas.

Jorge Campos ha criticado que los el Plan de Inversiones Estratégicas de Baleares -que incluye los proyectos de los fondos europeos- prevé actuaciones en materia de política lingüística. Según el diputado de Vox, dedicar «un sólo euro al catalán con la que está cayendo» supone «reírse en la cara» de las empresas y autónomos.

Ha sido en este momento cuando el portavoz de Vox ha acusado a Armengol de ser «una catalanista insaciable, pero con el dinero de los demás». Además, ha señalado que en las Islas hay una «dictadura comunista donde no se permite trabajar en la función pública sin un título de catalán».

OKBALEARES desveló el 4 de octubre que el Govern balear ha desviado fondos de la Unión Europea para la recuperación de la economía de las Islas a proyectos que no tienen nada que ver con la filosofía del Plan Estratégico de Inversiones. Uno de estos proyectos se refiere a la promoción del catalán en la empresas, algo que no cuadra en absoluto con lo que pretende el plan estratégico y que poco pueden aportar a la diversificación y recuperación de la economía. Tampoco tienen nada que ver con el programa europeo Next Generation, que aporta el dinero.

Se trata de la participación en un proyecto de la Generalitat de Cataluña para impulsar el uso del catalán en el sector empresarial y consiste, concretamente, en la la entrada de Baleares en el proyecto denominado Hub de Inteligencia Artificial y Tecnologías de la Lengua que pretende crear una infraestructura de voz para el catalán y un banco de datos lingüísticos digitales. Este proyecto es toda una concesión a las organizaciones catalanistas y se inscribe en el programa de digitalización del tejido productivo. La promoción del catalán mediante el uso de inteligencia artificial no guarda relación alguna con la digitalización del tejido productivo de las Islas. Este programa tiene un presupuesto de 2,5 millones aunque no se concreta qué cantidad se asignará al proyecto del catalán.

Jorge Campos, aparte de criticar el desvío de fondos europeos al catalán, ha calificado de vergonzoso que el Govern colabore con la Generalitat de Cataluña y le ha reprochado a Armengol que despilfarre dinero con entidades catalanistas y separatistas como la OCB.

La presidenta Armengol ha rechazado la intervención del líder de Vox sobre el catalán y ha asegurado que «los problemas de los ciudadanos de Baleares no están relacionados con las lenguas».

Armengol ha reivindicado el plan de inversiones recientemente presentado como una herramienta para fomentar la transformación digital y la transición ecológica justa, así como para impulsar proyectos de economía circular y de mejora del modelo turístico, entre otras cuestiones.

«Nosotros seguiremos trabajando, usted siga con sus obsesiones», ha concluido la líder del Ejecutivo autonómico.