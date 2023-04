El candidato de Vox en Baleares, Jorge Campos, explica en esta entrevista que una de sus primeras actuaciones si tiene responsabilidades de gobierno será reformar la Administración autonómica reduciendo el número de empresas públicas y cerrando organismos que considera innecesarios como la Oficina Anticorrupción, el Instituto de la Mujer e incluso la televisión autonómica IB3 debido a su «escasa audiencia y su elevado coste».

P.-¿Cuáles serán sus primeras actuaciones si están en el Govern después de las elecciones de mayo?

R.-Lo primero que vamos a hacer es auditar toda Administración pública y todo el entramado de empresas y entes públicos. Estamos manteniendo a 56 empresas públicas, algo que para las Islas Baleares es absurdo y nos cuesta una cantidad de millones de euros públicos al año que es insostenible. Hay entes y organismos que son perfectamente prescindibles, empezando por la radio y televisión autonómica IB3 con más de 40 millones de euros de presupuesto al año para conseguir como mucho un 4,6% de audiencia. Esto significa que hay meses donde la audiencia es de sólo 50.000 personas y esto con 40 millones de presupuesto.

P.-¿Cerrarán la televisión autonómica?

R.-IB3 es un canal que está al servicio del gobierno de turno. Ahora está al servicio de un gobierno sectario y del catalanismo. Apostamos por cerrarla. Además, los ciudadanos de Baleares tienen una oferta televisiva autóctona importante y no hay necesidad de crear canales públicos con sus impuestos. También apostaremos por cerrar el Institut Balear de la Dona, un organismo que sólo sirve de chiringuito para colocar a gente afín al pacto de izquierdas y que no aporta nada a las mujeres. La Administración no puede ser una agencia de colocación.

P.- ¿Y la Oficina Anticorrupción?

R.-Es un organismo perfectamente prescindible. Es una falsa Oficina Anticorrupción que está al servicio también del gobierno de turno, de las mayorías parlamentarias de turno.

P.-Una tema que ahora es de máxima actualidad: ¿qué opina de la gestación subrogada?

R.-A mí me da miedo lo de la gestación subrogada. Creo que es la deshumanización ya total. Parece que todos esos que se llenan la boca de feminismo después están de acuerdo con la cosificación de la mujer. Mi postura y la de mí partido es totalmente contraria a la gestación subrogada.

P.-Usted siempre ha relacionado el aumento de la delincuencia en Baleares con la inmigración ilegal.

R.-En Baleares sufrimos un aumento de la violencia y la inseguridad creciente. Evidentemente no sólo por la inmigración ilegal masiva pero hace cinco años llegaban a las Islas unos 200 inmigrantes ilegales. En 2022 fueron 3.000. Hay una ruta ya establecida entre Argelia y Baleares. Estamos recibiendo una inmigración ilegal argelina que protagoniza mucha delincuencia y hay zonas de Palma donde muchos vecinos no se atreven a salir a la calle. No hay derecho a que en nuestra propia casa tengamos que sufrir esta inseguridad que está íntimamente ligada a la inmigración.

P.-¿Cómo ve la situación de la sanidad pública en Baleares?

R.-Nunca había estado con estas listas de espera tan enormes, tanto para ser atendido por un especialistas como para entrar en el quirófano. Las infraestructuras hospitalarias son lamentables. Y a todo esto añadir las múltiples presuntas corruptelas que ha protagonizado la Consejería de Salud durante esta legislatura.

P.-¿Estuvo de acuerdo con la presentación de la moción de censura al presidente Pedro Sánchez?

R.-Sí. De hecho, en las últimas encuestas que he visto hemos subido un punto y medio después de la moción de censura. Es decir, que la mayoría de ciudadanos también está viendo que fue un acierto. Además, el profesor Ramón Tamames hizo un discurso impecable y que ha servido para recalcar la gravísima situación que vive el país.

P.- ¿Sus propuestas en tema económico?

R.-Tenemos muchas, empezando por lo que más afecta a los ciudadanos. Es evidente que hay que afrontar una rebaja fiscal radical de impuestos y esta rebaja, para que sea efectiva, tiene que venir aparejada de una reducción drástica de todo el gasto político superfluo. Es un absurdo la cantidad de empresas públicas, de consejerías o de direcciones generales que se están sosteniendo con el dinero de los ciudadanos. Por otra parte, hay que empezar a derogar todo un entramado normativo que la señora Armengol ha intensificado como si no hubiera mañana y que paraliza la actividad económica. Y me refiero a esa inmensa cantidad de normativa urbanística. No sabemos realmente qué se puede hacer y que no se puede hacer en Baleares. Esto crea una inseguridad jurídica atroz que ahuyenta la inversión. Y todo esto cuando la construcción es el segundo sector económico de Baleares.