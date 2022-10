Joan Mir volverá en Australia

Joan Mir vuelve a ver la luz. El piloto mallorquín anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que volverá a competir la próxima semana en el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Phillip Island. «Tras los resultados positivos de las últimas pruebas médicas, trataremos de volver a la competición de nuevo en uno de mis trazados favoritos, Phillip Island», dijo el ex-campeón del mundo de MotoGP.

Tras sufrir una caída en el Gran Premio de Austria el pasado mes de agosto Mir se ha perdido de manera consecutiva las cuatro últimas pruebas del Campeonato del Mundo. Intentó volver en el Gran Premio de Aragón, pero tras probarse en la salida decidió no competir para no correr riesgos. El mallorquín sufría rotura de ligamentos y varias fracturas en el pie.

Ahora, por fin, Joan Mir tiene el visto bueno de los médicos y está listo para volver, tal y como el propio Suzuki Racing anunció también a través de las redes sociales. «La lesión parece estar sanando bien y el trabajo de recuperación que he estado haciendo ha valido la pena», dijo el mallorquín, que recalcó que «quiero estar con mi equipo en las tres últimas carreras de la temporada».

MIR MAKES HIS WAY BACK TO MOTOGP FOR PHILLIP ISLAND ROUND

Suzuki’s Joan Mir is planning to return to action at the forthcoming Australian GP following a long recovery from the ankle injury he suffered in August: https://t.co/GEllcYHyzN@suzukimotogp @JoanMirOfficial @MOTOGP pic.twitter.com/2EfplEpCEI

— Suzuki Racing (@SuzukiOfficial) October 6, 2022