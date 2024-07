Jesús Gordillo jugará el Mundial de fútbol sala con España

Jesús Gordillo jugará el Mundial de Uzbekistán con España. El pívot del Mallorca Palma Futsal, habitual de las listas de Fede Vidal y que se había quedado fuera de la convocatoria inicial, ha sido citado por el seleccionador para completar la delegación tras la baja de Daniel, jugador del Quesos El Hidalgo Manzanares, por problemas personales. El campeón de Europa se une a la lista para completar los 15 jugadores que se concentrarán a partir del 25 de julio para preparar la gran cita que se disputará del 14 de septiembre al 6 de octubre en Uzbekistán.

El jugador, que recibió la noticia en plenas vacaciones, reconoce que la alegría fue inmensa al recibir la llamada porque “es algo que llevo esperando mucho tiempo, por lo que he trabajado y con lo que he soñado mucho. Cuando vi el último Mundial, me dije a mi mismo que tenía que estar en el siguiente”. El debut en una gran fase final con la selección le llegará después de un año completo jugando sin problemas tras la lesión que le tuvo casi toda la temporada fuera hace dos campañas, cuando se lesionó con la selección en la que fue su primera convocatoria y que le llevó a perderse la primera UEFA Futsal Champions League que ganó el club.

La regularidad de los últimos meses le llevó a ser internacional en casi todas las ventanas de selecciones pero se quedó fuera de la lista inicial del Mundial, algo que reconoce que “se me hizo duro no verme en la lista cuando salió, la verdad, pero que ahora me hayan repescado es una alegría inmensa, todavía no me lo termino de creo”.

La llamada a Gordillo viene por la baja de un compañero, algo que tiene en cuenta el pívot manda un mensaje de ánimo a Daniel: “tener que renunciar seguro que es muy duro pero lo más importante es que Daniel esté bien. Yo le deseo lo mejor y que todo lo que le ha llevado a renunciar puedan solventarse. Solo puedo mandarle un abrazo muy grande, mucho ánimo y desearle lo mejor para él y los suyos”.

Gordillo se concentrará directamente con España y ya se reincorporará a su club tras la cita mundialista y directamente para iniciar la liga que se retrasará la próxima temporada por el Mundial. España jugará dos partidos amistosos frente a Tayikistán y Países Bajos para preparar el gran evento de selecciones de este año. La convocatoria de Gordillo supone una gran alegría para el jugador y para el club por lo que supone tener un representante con España en la fase final de un Mundial.