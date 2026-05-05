Imputado un chico de 15 años por rozar con sus genitales adrede el brazo de su profesora en un instituto de Palma

Agentes de la Unidad de Atención Familia Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han imputado a un adolescente de 15 años por rozar con sus genitales adrede el brazo de su profesora en un instituto de Palma. Se trata del mismo chico que, días antes, había sido detenido por agredir sexualmente a su ex novia junto a dos compañeros de clase.

El pasado jueves, los investigadores policiales detuvieron a tres adolescentes, todos ellos estudiantes de un mismo instituto, acusados de forzar a una compañera de clase, sujetarla cada uno de uno de sus brazos mientras el tercero la agredía sexualmente. Los hechos se remontan a finales de marzo, cuando tres menores le pidieron a la víctima ir a su casa para hablar.

Esta aceptó y, más tarde, se presentaron los tres adolescentes en el domicilio de la víctima. Estando todos en el salón, de repente, los chicos fueron a una habitación sin permiso de la chica, que fue a sacarlos del cuarto. Entonces, cuando la chica entró, los tres menores la lanzaron a la cama. Mientras dos adolescentes le cogían un brazo respectivamente, un chico se puso encima de ella y empezó a realizarle tocamientos de índole sexual. De la misma manera, otro de los agresores que le cogía el brazo también tocó las partes íntimas de la víctima.

Todo apunta, según se recoge en la denuncia interpuesta por la docente, a que la víctima se encontraba en un aula sentada realizando trabajos en el ordenador cuando, de repente y de forma sorpresiva, el alumno se aproximó a su posición y le realizó tocamientos libidinosos. El joven está acusado de un delito contra la libertad sexual.

En un momento dado, la chica pudo zafarse de los tres adolescentes y se marchó, en estado de shock, de la habitación. Poco después, los tres adolescentes se marcharon del domicilio. Semanas más tarde, la víctima comunicó lo ocurrido al personal de su centro educativo. Ante tal situación, horas más tarde, la chica acudió, junto a un familiar, en la Jefatura Superior de Policía para denunciar los hechos.

Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que realizó varias pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos. Fuentes próximas al caso a las que tuvieron acceso, en exclusiva OKBALEARES, apuntaban que uno de los menores arrestados era el ex novio de la chica.

Mientras eran pareja, la víctima ha denunciado que fue obligada a mantener relaciones sexuales completas con él. Por ese motivo, a este adolescente en concreto también se le imputa un delito de violación. Este punto fue confirmado ayer por el inspector jefe de la UFAM en declaraciones a los medios. El centro escolar, expulsó durante 15 días a dos de los implicados. Del mismo modo, el tercer acusado, fue expulsado de forma definitiva por su comportamiento.