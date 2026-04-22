Impacto y rabia en algunos medios tras la entrevista de OKBALEARES a Gabriel Le Senne

No hay medio de comunicación (digital o no) que hoy en día descartaría realizar una entrevista al presidente de Vox en Baleares. Y más aún cuando hasta la fecha su perfil se ha caracterizado por no bajar al ruedo para ponerse a torear. No hay que olvidar que, además, es presidente del Parlament balear, la segunda máxima autoridad de las Islas.

A pesar de todo esto, no deja de ser el líder del partido de Santiago Abascal en Baleares, aunque las decisiones se tomen todas en la sede de la calle Bambú de Madrid. En algún momento, Le Senne tenía que empezar a darse a conocer y el momento llegó este lunes y este martes en la entrevista concedida a OKBALEARES.

Dicha entrevista, publicada en dos partes, ha generado cierta rabia en el mundillo de los medios de comunicación de Baleares. En al menos dos de ellos se ha hecho referencia a sus declaraciones. En ninguno de ellos se ha mencionado abiertamente el nombre de esta cabecera: OKBALEARES ha sido sustituido por otras fórmulas. A eso se le llama rabia por no haber conseguido esa entrevista. Es un clásico.

Uno de estos medios parece tener cuentas pendientes con Le Senne. Se trata de Canal4Diario, cuyo propietario es el empresario Sinto Farrús. Fue el primero en darle duro al jefe de Vox en Baleares. En la red social X, el propio Le Senne asegura: «Respetamos la libertad de expresión y de opinión; bienvenida la crítica constructiva y fundada, pero lo que no acepta Vox son los chantajes ni tener que ceder a intereses particulares. Los ataques de Canal 4 a Vox empiezan, curiosamente, el día en que dijimos NO a presentar unas enmiendas de urbanismo en las que la línea editorial y personal del medio parecía muy interesada. Pinchan en hueso. Vox apoya la construcción de viviendas, pero no aceptamos órdenes ni cedemos ante chantajes ni presiones mafiosas. Sin miedo a nada ni a nadie».

Previamente, el medio digital de Farrús había criticado a Le Senne por algunas de las declaraciones hechas a OKBALEARES en la polémica entrevista que parece haber abierto una guerra entre el empresario y el político.

Caso aparte es el del diario Última Hora, que hoy se ha lanzado a hablar de esa «guerra» a cuentas de la entrevista a Le Senne en OKBALEARES. Al periodista que firma la información, J. Torres Blasco, le cuesta el mismo esfuerzo citar a OKBALEARES como origen de la cuestión sobre la que escribe, que decir «un digital de esos que se llaman de la fachosfera». Optó por la segunda. Rabia.