El Illes Balears se medirá al HIT Kyiv en octavos de final de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal ya conoce a su rival para los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League: el FC HIT Kyiv. El vigente campeón europeo abrirá la eliminatoria el 25 de noviembre a domicilio, a la espera de que la UEFA confirme la sede por la situación en Ucrania, y cerrará la serie el 5 de diciembre en Son Moix, ante su afición.

El conjunto ucraniano afronta su tercera participación consecutiva en la competición, avalado por tres ligas nacionales seguidas. Llega tras firmar una Main Round impecable, liderando su grupo y erigiéndose como el mejor equipo de toda la Ruta B: 9 puntos de 9 posibles, solo 3 goles encajados y una diferencia de +14.

Ambos equipos ya se midieron hace dos temporadas en Palma, en la Ronda Élite 2023/24, con empate 2-2, lo que anticipa una eliminatoria exigente para los baleares.

El sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon ha marcado el inicio de una nueva era para la Futsal Champions League, que a partir de esta temporada abandona el formato tradicional de la Elite Round para adoptar un sistema de eliminatorias a doble partido.

Hasta ahora, los 16 mejores equipos de Europa, clasificados vía Main Round, accedían a la Elite Round dividiéndose en cuatro grupos de cuatro, y solo el primero de cada grupo accedía a la Final Four. Desde esta edición, la fase decisiva se disputará en formato de eliminatoria. Los 16 clasificados de la Main Round se enfrentan en ocho cruces de ida (24 de noviembre de 2025) y vuelta (5 de diciembre de 2025), cuyos ganadores avanzarán a los cuartos de final.

El sorteo arrancaba separando a los equipos según su trayectoria en la Main Round: los terceros de la Ruta A y los campeones de la Ruta B partían en el Bombo 1, mientras que los campeones y subcampeones de la Ruta A integraban el Bombo 2. Los equipos del Bombo 1 ejercerán como locales en la ida, mientras que los del Bombo 2 cerrarán la eliminatoria de octavos de final en casa.

No solo se han sorteado los enfrentamientos de octavos de final, si no que ha quedado definido todo el cuadro de la competición hasta la Final Four. Por lo que Palma conoce a que rivales podría enfrentarse en caso de que supere la eliminatoria ante Kyiv: Prishtina 01 (Kosovo) o Riga Futsal Club (Letonia).

Con este cambio, la UEFA busca incrementar la competitividad, la emoción y la visibilidad de la fase final, apostando por un formato que deja menos margen al error y en el que cada minuto cuenta. Las viejas fases de grupos dan paso a un modelo más directo, donde el factor campo, la gestión emocional y la solidez en 80 minutos de eliminatoria pueden marcar la diferencia entre el éxito y la eliminación.