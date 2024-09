Idoia Ribas en esRadio97.1: «Hay que recuperar el acuerdo de investidura firmado entre PP y Vox»

La diputada en el Parlament balear y presidenta de la asociación Avanza en libertad, Idoia Ribas, ha concedido una entrevista a esRadio97.1 en la que ahonda en la situación actual de los pactos entre PP y Vox y analiza su relación con las decisiones que toma la dirección de la formación que preside Santiago Abascal a nivel nacional.

«Soy una diputada rasa», ha explicado Ribas en la conversación con el periodista y director de esRadio97.1, Gabriel Torrens. «No tengo nada que ver en la toma de decisiones del partido, pero opino como afiliada que soy», ha manifestado en antena.

La diputada ha aclarado que «jamás ha habido desacato. He votado siempre lo mismo que mis compañeros en el Parlament balear. No verán una sola votación mía que vaya en contra de la ideología de Vox», ha explicado a la vez que ha matizado que «otra cosa es que la dirección nacional del partido tome decisiones estratégicas en las que yo no esté de acuerdo». Eso, ha manifestado Ribas, «es normal» y ocurre en todas las asociaciones y partidos del mundo. Según la presidenta de Avanza en libertad, ese es un asunto que viene recogido en los estatutos de Vox: «No se trata de ir en contra del partido».

Ribas ha trasladado, además, la necesidad de «recuperar el acuerdo de investidura [firmado entre PP y Vox]. Si no, el Partido Popular no tiene motivos para seguir aplicando esas 110 medidas acordadas», ha alertado, para a continuación añadir que «Vox es como un escudo para el PP a la hora de tomar medidas».

Acerca de su relación actual con la cúpula nacional de Vox, Ribas ha sido clara: «Es difícil hacer llegar mensajes a la dirección nacional del partido». Hace unos meses constituyó, junto a los también diputados en la cámara autonómica Sergio Rodríguez y Agustín Buades, la asociación Avanza en libertad. Desde ahí, explica Ribas, «defendemos nuestros ideales».

Preguntada sobre su futuro, la diputada Ribas ha manifestado que su intención es agotar la legislatura, que espera que dure «hasta 2027».

La entidad Avanza en libertad fue fundada el pasado mes de abril y actuará sin ánimo de lucro. En ella, Sergio Rodríguez es el vicepresidente y Agustín Buades el secretario.

La organización nació de una iniciativa particular y está totalmente desvinculada del partido o del grupo parlamentario. De hecho, los tres diputados aseguraron que su intención era continuar en Vox, aunque explicaron que sólo dejarían la formación si la actividad de esta nueva asociación fuera muy exigente y no les dejara tiempo para desempeñar su actual función política.

Por otro lado, los impulsores de Avanza en libertad indicaron que una de las metas que tienen con esta entidad es «llenar el vacío» que, según creen, existe en la sociedad de entidades y asociaciones que defiendan estos postulados, un hecho «que no ocurre con la izquierda».