El diputado de Vox en Baleares Agustín Buades se da de baja del partido antes de que lo echen

El diputado de Vox de Baleares Agustín Buades se da de baja del partido antes de que le echen después de que ayer martes 24 de septiembre recibiera por la tarde un correo comunicándole la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar como afiliado del partido.

El diputado, que ya había abandonado el Grupo Parlamentario Vox y permanecía como no adscrito, ha recordado haber pasado «por una idéntica situación» junto a los diputados Idioia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas y María José Verdú, cuando se les abrió un expediente disciplinario y suspensión cautelar por decidir la expulsión de Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne, «que sigue sin resolverse ni archivarse», ha remarcado.

Según Buades, ha comprobado que la utilización de los expedientes disciplinarios «no sirven más que para amedrentar a los afiliados sin que se lleguen a solucionar nunca».

«Parece ser que la cúpula de Vox quiere expulsarme porque han solicitado la apertura de un expediente disciplinario», pero, según añade, donde no es bien recibido no tiene «por qué estar». «Ya volveré a afiliarme si algún día la dirección nacional vuelve a recuperar la cordura. Ahora mismo dejar de ser afiliado sólo implica ahorrar nueve euros al mes, porque la afiliación política a Vox no sirve para nada, dado que se han eliminado todos los procesos participativos internos», ha espetado.

En cualquier caso y pese a su marcha, Buades asegura que se sigue considerando «de Vox» y dice esperar que «algún día la dirección nacional se dé cuenta de que la falta de democracia interna es lo que está arruinando un proyecto que tanto ha costado a cientos de personas levantar».

Por todo ello, y antes de reiterar que es de Vox «de corazón e ideas», ha informado que ha comunicado ya su baja al partido «esperando que, cuando se acepten las críticas y divergencias democráticas dentro, pueda volverme a afiliar».

El pasado 30 de agosto Buades anunció que abandonaba el Grupo Parlamentario de Vox en el Parlament balear y pasaba a ser diputado no adscrito, cinco días antes del pleno que debatió la fracasada solicitud de remoción por parte de la oposición del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, por romper fotos de asesinadas en la Guerra Civil.

Agustín Buades formó parte del grupo de cinco diputados que promovió el pasado mes de febrero la expulsión de Le Senne del Grupo Parlamentario de Vox, y también de la diputada y presidenta de la formación en las Islas, Patricia de las Heras, situación que abrió una crisis en el partido.

Aquella revuelta de Idoia Ribas, Agustín Buades, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas y María José Verdú se cerró con una tregua tras desistir los diputados díscolos de expulsar a sus compañeros y a su vez la dirección nacional de echar del partido a los sublevados.

Tras la decisión unilateral del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, de romper los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos, Buades fue muy crítico con la dirección nacional, que, a su juicio, «tomó una decisión unilateral, sin consultar a nadie de Baleares, ni dar ninguna explicación», de romper un acuerdo en Baleares «que funcionaba de maravilla para los ciudadanos», afirmó entonces.

Por ello lamentó que Vox Baleares ya no sea la formación que diera apoyo al Govern en minoría de Marga Prohens, perdiendo según él una gran oportunidad para mantener un acuerdo que se ha roto que «estaba funcionando de maravilla y con el que estábamos consiguiendo muchos beneficios para las personas y las familias de las Islas».

Tras la salida de Buades habrá que ver la decisión que adoptan diputados del sector crítico de Vox como Sergio Rodríguez e Idoia Ribas.