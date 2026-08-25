Hallan muerto a un okupa de 65 años en las pistas de tenis ocupadas de Alcúdia

Un hombre de 65 años y residente en un recinto ocupado de Alcúdia ha sido hallado muerto durante la mañana de este martes en el interior de las antiguas pistas de tenis situadas en la carretera de Artà, número 39. El fallecido vivía desde hacía años en este espacio, donde también residen otras personas en condiciones de extrema precariedad.

El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana, cuando su compañera sentimental se percató de que el hombre se encontraba sin vida y dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Alcúdia y de la Guardia Civil, que realizaron las primeras actuaciones y acordonaron la zona.

Según habría explicado la mujer a los agentes, el fallecido padecía múltiples patologías y arrastraba desde hacía tiempo diversos problemas de salud. Su delicado estado se sumaba a las condiciones de habitabilidad del recinto, ocupado desde hace años y con importantes deficiencias de higiene y salubridad.

Las condiciones de extrema precariedad del lugar podrían haber agravado su estado de salud, aunque por el momento esta posibilidad es únicamente una hipótesis. Las causas concretas de la muerte deberán determinarse mediante las pruebas forenses.

El cadáver fue trasladado a Palma para practicarle la autopsia

Un médico forense se desplazó hasta el recinto para realizar una primera inspección del cadáver y comprobar las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde está previsto que se le practique la correspondiente autopsia.

La investigación continúa abierta y los agentes están recabando información entre las personas que viven en el recinto para reconstruir las últimas horas de vida del hombre y determinar si pudo producirse alguna circunstancia relacionada con su muerte.

A falta de los resultados de la autopsia, no se descarta ninguna hipótesis. No obstante, las primeras actuaciones realizadas sobre el terreno no apuntarían, en principio, a la existencia de signos evidentes de violencia ni a una intervención criminal de terceras personas.

Será el informe definitivo del médico forense y los resultados de la autopsia los que permitan establecer si la muerte se produjo por causas naturales, posiblemente relacionadas con el deteriorado estado de salud que padecía, o si existió algún otro factor que pudiera haber influido.

El fallecimiento vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas que viven en las antiguas pistas de tenis ocupadas de Alcúdia, un recinto situado en la carretera de Artà que lleva años en esta situación. En el espacio viven varias personas en un contexto de alta vulnerabilidad y precariedad, unas condiciones que vuelven a quedar en el centro de la atención tras el fallecimiento del hombre de 65 años.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias a la espera de los resultados forenses, que serán determinantes para esclarecer definitivamente las causas de la muerte.