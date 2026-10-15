Hallan el cadáver de un hombre en una casa abandonada utilizada como ‘picadero’ de droga en los dominios de ‘El Pablo’ en Palma

El cadáver de un hombre de mediana edad fue hallado en torno a las 20.00 horas en el interior de una casa abandonada de la calle Teix, en la barriada de La Soledad, en Palma. El inmueble, frecuentado por toxicómanos para consumir sustancias estupefacientes, se encuentra en una zona vinculada al entorno de Pablo Campos Maya, conocido como ‘El Pablo’.

El hallazgo se produjo después de que varias llamadas alertaran de que un hombre llevaba varios días desaparecido y podría encontrarse en el interior de la vivienda. Tras recibir los avisos, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta la calle Teix para comprobar la información y localizar al varón.

Una vez en el lugar, los agentes accedieron al inmueble donde se sospechaba que podía estar el desaparecido y localizaron el cuerpo sin vida. El hallazgo obligó a desplegar un amplio dispositivo policial en La Soledad, con varias patrullas que acordonaron la calle para facilitar las actuaciones y permitir el trabajo de los efectivos desplazados.

La presencia policial generó una notable expectación entre los vecinos de la zona. Algunos residentes llegaron a pensar que se estaba llevando a cabo una nueva redada policial en el barrio, debido al número de agentes y al perímetro de seguridad establecido alrededor de la vivienda abandonada.

El inmueble es conocido por ser un lugar al que acuden consumidores de drogas para consumir sustancias, una circunstancia que volvió a situar el foco en esta zona de Palma tras el descubrimiento del cadáver. La intervención policial permitió esclarecer las circunstancias iniciales del fallecimiento y descartar, según la información disponible, que se tratara de una muerte violenta.

Tras la inspección del lugar y el examen médico forense, se determinó que el hombre había fallecido a causa de una sobredosis. El forense no apreció indicios de criminalidad ni señales que apuntaran a la participación de terceras personas en la muerte.

Una vez completadas las actuaciones correspondientes, se procedió al levantamiento del cadáver, poniendo fin al dispositivo desplegado en la calle Teix. El suceso causó inquietud entre los residentes de La Soledad, que se encontraron con un importante despliegue policial a última hora de la tarde debido al hallazgo del cuerpo en el interior de la vivienda abandonada.