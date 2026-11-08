Se hace pasar por policía y amenaza a los dueños de un bar con un cúter para que le sirvan chupitos: «¡Os voy a matar a todos!»
La mujer se bebió las copas de los clientes, destrozó el bar lanzando vasos y llevaba un aparato robado de un hospital
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen español por hacerse pasar por policía y amenazar de muerte con un cúter a los dueños de un bar del barrio de La Vileta de Palma para que le sirvieran más alcohol.
Los hechos se desencadenaron el pasado lunes cuando la sospechosa accedió al local y comenzó a beberse las cervezas que pertenecían a los clientes allí presentes, al tiempo que proclamaba a viva voz ser policía. Tras esta primera actitud intimidatoria, la mujer exigió que le sirvieran unos chupitos. Sin embargo, ante el comportamiento que exhibía, el propietario del establecimiento se negó en rotundo a dispensarle más consumiciones.
La negativa provocó una reacción furibunda por parte de la implicada. Lejos de deponer su actitud, comenzó a insultar al hostelero, sacó un cúter y se encaró directamente tanto con él como con un familiar que se encontraba en el lugar. Esgrimiendo la cuchilla, les espetó de forma explícita: «¡No os tengo miedo, os voy a apuñalar, os voy a matar a todos!». De manera paralela a estas intimidaciones verbales, arrojó varios vasos de cristal contra distintos puntos del bar, provocando diversos desperfectos materiales.
Ante la gravedad del episodio, el dueño alertó de urgencia a los servicios policiales. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personó en la zona en cuestión de pocos minutos. Al advertir la presencia del vehículo policial, la mujer ocultó el cúter de inmediato, se aproximó a los agentes y trató de incriminar a los responsables del local, asegurando que había sido víctima de una agresión por parte de ellos.
Durante el preceptivo cacheo de seguridad, los funcionarios localizaron e intervinieron el cúter empleado en las amenazas. Asimismo, descubrieron entre sus pertenencias un dispositivo electrónico de procedencia presuntamente ilícita. Al ser interrogada sobre dicho aparato, la propia sospechosa reconoció haber estado ingresada previamente en un centro hospitalario de Palma y admitió que había decidido llevárselo de las instalaciones.
Tras tomar declaración a los afectados y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento —cuyas imágenes corroboraban paso a paso el relato de los hechos aportado por las víctimas—, los agentes procedieron a su arresto formal.