La Guardia Civil rastrea las redes sociales y denuncia a varios conductores por conducción temeraria en Baleares

La escena quedó grabada. Después llegó a las redes sociales. Y, tras la pantalla, apareció la Guardia Civil. Los agentes del Sector de Tráfico de Baleares han rastreado vídeos de conducción temeraria, seguido las pistas que ofrecían las imágenes y denunciado a varios conductores implicados.

Las carreteras de Baleares no son el único escenario donde la Guardia Civil busca a los conductores que ponen en riesgo la seguridad vial. El foco también está en las redes sociales. Vídeos publicados en internet han permitido a los agentes de la Benemérita investigar y denunciar a varios conductores por realizar maniobras irresponsables o potencialmente peligrosas para la seguridad vial.

La escena puede comenzar con una cámara grabando y una maniobra al volante. Después llega la publicación en redes. Pero, para los agentes, ahí no termina la historia: empieza la investigación.

Durante la temporada estival, la Guardia Civil ha reforzado el rastreo de vídeos de conducción temeraria en internet como complemento a los controles y servicios habituales que se desarrollan en las carreteras de las islas. Los agentes examinan minuciosamente las imágenes difundidas en internet para esclarecer los hechos, identificar los vehículos involucrados y localizar a los infractores.

El objetivo es delimitar las responsabilidades correspondientes en cada caso, ya que determinadas conductas graves al volante pueden llegar a constituir un delito contra la seguridad vial. Como resultado de estas investigaciones, varios conductores han sido denunciados tras aparecer en grabaciones de conducción temeraria difundidas recientemente a través de las redes sociales.

La colaboración ciudadana también desempeña un papel clave en este tipo de actuaciones. La Guardia Civil recuerda que, aunque la difusión de estas imágenes en redes sociales contribuye a visibilizar conductas de riesgo, su comunicación directa a través de los canales oficiales permite a los agentes actuar con mayor rapidez, analizar los hechos e identificar a los posibles responsables.

Cualquier persona que presencie una conducta peligrosa al volante o disponga de imágenes que puedan resultar relevantes puede ponerlas en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062, de su página web, de cualquier dependencia oficial o mediante el correo electrónico habilitado por el organismo.

La Guardia Civil continuará reforzando los controles en carretera y la vigilancia de las redes sociales con el objetivo de detectar y prevenir comportamientos que puedan poner en peligro a los usuarios de las vías.