Un grupo de adolescentes propina una brutal paliza a una chica de 16 años en Mallorca por acostarse con el ex novio de una de ellas

La Guardia Civil investiga una brutal agresión entre menores ocurrida a finales de junio en Andratx, Mallorca, después de que varias adolescentes de entre 14 y 16 años atacaran a una joven de la misma edad. El vídeo de la agresión ya ha sido entregado a la Guardia Civil y a la Fiscalía de Menores y se ha convertido en una de las principales pruebas para esclarecer lo sucedido.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo de las diligencias para determinar las circunstancias de una agresión que habría comenzado a raíz de una disputa personal entre varias menores. Según la información que se desprende de la grabación, las jóvenes recriminaban a la víctima que supuestamente estuviera difundiendo mensajes e informaciones entre otras personas del municipio.

La situación, que inicialmente se desarrolla en forma de discusión, termina convirtiéndose en una brutal paliza. En las imágenes se observa cómo una de las adolescentes comienza a increpar a la víctima y, en un momento determinado, le propina un bofetón mientras continúa amenazándola.

Pocos segundos después, aparece otra de las jóvenes implicadas, que, según puede apreciarse en el vídeo, lleva un vestido azul. La adolescente comienza a golpear a la víctima con puñetazos y patadas, hasta hacerla caer al suelo. Una vez en el suelo, continúa la agresión y llega a estirarle del pelo mientras le propina golpes en el rostro.

Durante el ataque se escuchan además amenazas relacionadas con el supuesto motivo sentimental que habría desencadenado el enfrentamiento. Entre los gritos que aparecen en la grabación se encuentra una amenaza en la que una de las jóvenes le recrimina a la víctima haber mantenido supuestamente relaciones con su exnovio. «Como vuelvas a follarte a mi ex novio te mato», le gritaba como puede oírse perfectamente en el vídeo.

El conflicto, por tanto, estaría relacionado presuntamente con una disputa por un antiguo novio y con la difusión de determinados mensajes o informaciones entre jóvenes del municipio. No obstante, serán los investigadores quienes deberán determinar el origen exacto del enfrentamiento y comprobar las diferentes versiones de las personas implicadas.

La violencia continúa durante varios segundos. En otro momento del vídeo aparece una tercera adolescente que también participa presuntamente en la agresión y propina una patada a la menor en la zona de las costillas.

En las imágenes también aparece un chico, amigo de las adolescentes que están participando en la pelea. El joven se coloca en un momento determinado entre las menores y realiza un gesto que podría parecer un intento de separar a las agresoras de la víctima. Sin embargo, según se observa en la grabación, no habría realizado una intervención efectiva para detener la agresión.

El vídeo de la paliza en Andratx ha sido puesto a disposición de los investigadores y de la Fiscalía de Menores. Su contenido será analizado para determinar con precisión la participación de cada una de las personas que aparecen en las imágenes y establecer qué ocurrió antes, durante y después del ataque.

La Policía Judicial de la Guardia Civil deberá esclarecer ahora quiénes participaron directamente en los golpes, cuál fue el papel concreto de cada una de las menores y si hubo otras personas presentes que pudieran aportar información relevante sobre lo sucedido.

También se investigará el origen de la disputa y las circunstancias que llevaron a que una discusión entre adolescentes terminara en una agresión física de estas características. Los investigadores podrían recabar declaraciones de testigos y de las personas implicadas, además de analizar la grabación y cualquier otro elemento que pueda ayudar a reconstruir los hechos.

Al tratarse de menores de edad, las actuaciones se desarrollarán bajo las garantías específicas previstas para este tipo de procedimientos. La Fiscalía de Menores será la encargada de valorar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación una vez que se hayan recopilado todos los datos.

El suceso ha vuelto a poner el foco en la violencia entre menores y en la difusión de vídeos de agresiones a través de dispositivos móviles y redes sociales. La existencia de una grabación puede facilitar la investigación, pero también plantea la necesidad de extremar la protección de la identidad y la intimidad de las personas menores de edad que aparecen en ella.

Los hechos descritos deberán ser confirmados por la investigación. Al tratarse de menores, OKBALEARES ha decidido de forma intencionada pixelar las imágenes y omitir nombres y cualquier otro dato que pueda facilitar su identificación.