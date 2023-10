Un menor del colegio Nostra Senyora de la Consolació de Alaró, en Mallorca, sufrió una brutal agresión por parte de un compañero. Los hechos fueron grabados y en un primer momento se puede observar cómo el agresor, unos años mayor, le obliga a besarle los pies para posteriormente propinarle varias patadas y un puñetazo en la cabeza mientras el resto de adolescentes observan sin hacer nada.

Ocurrió concretamente el pasado martes al mediodía, en la vía pública, a apenas unos metros de la entrada del centro educativo. El vídeo, grabado expresamente para humillar a la víctima, circuló por el pueblo hasta acabar en manos de los familiares del chico. Según informa Europa Press, el adolescente llevaba tiempo sufriendo acoso.

En el vídeo se puede ver cómo el agresor lanza la mochila de la víctima al suelo y le ordena que se ponga de rodillas y le bese los zapatos. Otro de los presentes le conmina también a hacerlo, con actitud provocadora. Tras los golpes se escucha a alguien decir «eh, ya, ya» para que se detenga.

No ha sido hasta este jueves cuando la familia de la víctima, tras hablar con el tutor, el director del colegios y varios profesores, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Binissalem por un caso claro de acoso escolar. Por su parte, el centro ha prometido a los familiares la expulsión del agresor.

Fuentes próximas a los hechos han explicado que otro alumno pasó por delante con su hermana pequeña, que quedó impactada por lo que había visto y llegó llorando a su casa. Al contar lo ocurrido, su madre llamó al colegio.

Educación ha abierto un expediente

A raíz de este desagradable episodio, la Conselleria de Educación ya ha abierto un expediente y se ha activado el protocolo previsto para casos de acoso en el ámbito escolar y por vulneración de los derechos y deberes de los alumnos contemplados en el decreto de normas de convivencia para los centros con financiación pública.

Asimismo, el Ayuntamiento de Alaró se ha puesto en contacto con la familia para ofrecer los servicios municipales, incluida la atención de un profesional de la psicología para el joven. El alcalde del municipio, Llorenç Perelló, ha condenado «de forma enérgica esta agresión».

«Este tipo de actos no caben dentro de una sociedad como la nuestra, y mucho menos en un municipio pequeño», ha señalado el alcalde, que ha asegurado que este tipo de incidentes no son comunes en el pueblo y ha deseado «que no se vuelva a repetir».

Perelló ha expresado «apoyo total» al centro educativo y a los docentes, «que enseguida pusieron en marcha los protocolos», y ha manifestado «confianza» en el sistema educativo. El alcalde también ha indicado que el Ayuntamiento está a disposición de la Guardia Civil para colaborar en lo que necesiten dentro de la investigación.