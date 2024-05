El Govern no comparte el discurso de Vox de la lengua, pero «no puede taparle la boca»

El portavoz del Govern, Toni Costa, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo autonómico no comparte el discurso de Vox sobre la unidad de la lengua y la autoridad en la materia de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), aunque ha admitido que «no puede taparle la boca».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha insistido en el posicionamiento del Ejecutivo afirmando que «no se moverá ni un milímetro ni dará ni un paso atrás» respecto a lo que dice que el Estatut d’Autonomia en sus artículos 4 (el catalán es la lengua propia del archipiélago) y 35 (existen modalidades lingüísticas que hay que proteger y fomentar).

«Las modalidades lingüísticas merecen el máximo respeto y el Govern hará lo posible para que se utilicen y fomenten, pero sin perjuicio de la unidad de la lengua», ha señalado.

Costa ha admitido que el Ejecutivo no comparte los mensajes que está lanzando Vox en los últimos días, pero ha apelado a la libertad de los socios de investidura para expresar sus opiniones. El portavoz del Govern ha recordado al mismo tiempo que la cuestión lingüística no está entre los 110 puntos del acuerdo programático firmado por PP y Vox para investir a Marga Prohens.

«No será al Govern quien le diga a Vox cuál tiene que ser su posicionamiento», ha afirmado.

Respecto a la autoridad de la UIB, cuestionada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, Costa ha reiterado que la institución es la autoridad lingüística. «Está todo dicho, no discutimos la autoridad de la universidad», ha reiterado.

Por parte del Ejecutivo, Costa ha señalado que esta cuestión no se ha tratado con los socios de investidura, insistiendo en que los posicionamientos de los socios no generan incomodidad. «Estamos cómodos en los 110 acuerdos firmados con Vox y de los que se derivan unos compromisos. Sobre lo que no está en el pacto, cada partido hará lo que estime y considere oportuno», ha defendido. De este modo, ha insistido en que en la cuestión lingüística «no hay titubeos».

Las manifestaciones de Costa se producen a raíz de que la portavoz de Vox en el Parlament balear, anunciara este jueves que planteará en el próximo pleno de la Cámara al también número dos del Ejecutivo autonómico, si «es partidario de sustituir la denominación catalán por la de lenguas baleares en el Estatuto».

El PP balear nunca ha cuestionado que la lengua de las Islas seas el catalán, si bien siempre ha apostado por la defensa y protección de las modalidades de cada isla, a las que denomina mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense.

Para el PP de Prohens la batalla no está en la denominación de la lengua propia de las Islas, sino en acabar con la imposición del catalán, y en este sentido, ha adoptado algunas medidas como la eliminación del requisito del catalán para trabajar en la sanidad pública de las Islas, y ha impulsado un plan piloto para garantizar la libre elección de lengua en la primera enseñanza. Todo ello sí que formaba parte del acuerdo firmado con Vox el pasado verano, y que le otorgó a Prohens un gobierno en solitario.

Toni Costa, por otro lado, ha señalado que no sabe si alguien del Govern participará este domingo en la manifestación convocada por la Obra Cultural Balear (OCB), en defensa de la imposición del catalán en la enseñanza aunque si alguien lo hace, ha apuntado, lo hará a título personal.

El portavoz ha negado, sin embargo, que la convocatoria de esta protesta sea fruto de una conflictividad social que, a su juicio, no existe.

En relación a la concesión del título de Real’a la Acadèmi de sa Llengo Baléà, Costa ha considerado que se está «sobrevalorando» lo que significa esa concesión. «¿Qué significa y qué efectos tiene? No lo sé muy bien», ha añadido en este punto.

Para el Govern, si la Casa Real concede esta distinción, no hay nada que opinar, dado que «de facto» nada cambia respecto a esta entidad y su autoridad sobre la cuestión lingüística.