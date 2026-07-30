El Govern estrecha el cerco contra las excursiones ilegales en barco en uno de los puertos más selectos de Mallorca, el del Port d’Andratx, uno de los enclaves también con mayor movimiento marítimo durante la temporada de verano. La actuación se ha centrado en la comprobación de que las embarcaciones operan de acuerdo con la normativa.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, han seguido el desarrollo de la actuación y han conocido de primera mano el trabajo que realizan los profesionales del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral.

«No podemos permitir que quienes incumplen las normas compitan en igualdad de condiciones con quienes asumen sus obligaciones, disponen de las autorizaciones necesarias y ofrecen todas las garantías a los usuarios», ha señalado.

El conseller ha añadido que la lucha contra el denominado chárter ilegal requiere combinar la vigilancia sobre el terreno, la tramitación de los expedientes y la coordinación entre las distintas administraciones.

«El objetivo no es únicamente detectar infracciones, sino consolidar un modelo en el que la actividad náutica se desarrolle de manera ordenada, segura y con las mismas reglas para todos», ha afirmado.

La jornada celebrada en Andratx forma parte del calendario de actuaciones que el Govern desarrolla durante los meses de mayor actividad náutica en los puertos y zonas costeras de las Islas Baleares.

Las inspecciones permiten verificar la documentación y las autorizaciones de las embarcaciones, las titulaciones profesionales y las condiciones en las que se prestan los servicios de alquiler o transporte de pasajeros.

La actuación se integra, además, en la estrategia transversal impulsada por el Govern a través de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo. Este órgano favorece la colaboración entre administraciones, agentes sociales y sectores económicos para identificar prácticas ilegales, mejorar el intercambio de información y coordinar las medidas de prevención y control.

En el ámbito náutico, esta coordinación resulta especialmente relevante para combatir la competencia desleal y proteger a un sector profesional que genera actividad económica y empleo y que está sometido a exigencias específicas en materia de seguridad, autorizaciones y protección ambiental.

El Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral cuenta esta temporada con 22 embarcaciones operativas distribuidas entre las islas. El dispositivo desarrolla actuaciones programadas y atiende también los avisos relacionados con posibles irregularidades en la actividad marítima.

El despliegue se complementa con la octava campaña contra el chárter náutico ilegal. Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el transporte marítimo y el alquiler de embarcaciones, con sanciones propuestas por un importe de 471.600 euros. En los primeros meses de 2026 ya se habían iniciado 35 expedientes, con propuestas de sanción superiores a los 92.000 euros.