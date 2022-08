El Gobierno de Mallorca incumple el acuerdo del pacto al renunciar al Segundo Cinturón de Palma

El Gobierno de izquierdas del Consell de Mallorca que preside la socialista Cati Cladera incumple el acuerdo de ejecutar durante esta legislatura los últimos tramos del Segundo Cinturón de Palma, entre otros proyectos. Ahora ya no sólo ha renunciado a iniciar las obras durante esta legislatura sino que incluso ha borrado el proyecto del Plan de Carreteras. El Consell no tiene ahora ninguna fórmula para reducir los atascos de tráfico que se producen a diario en las entradas a Palma.

El Gobierno de Mallorca, controlado por el pacto de izquierdas que conforman PSOE, Podemos y Més, ya había renunciado a afrontar las obras del Segundo Cinturón durante este mandato a pesar de que el proyecto figura en el pacto de gobierno firmado por los tres partidos de izquierda, el denominado Acuerdos de Raixa.

El motivo de la renuncia era la incapacidad, tanto del Consell que preside la socialista Cati Cladera como del Govern balear, de la también socialista Francina Armengol, para renegociar con el Gobierno de la nación el convenio de carreteras y conseguir los 230 millones que tiene pactados y firmados con el Gobierno insular.

Ahora el Consell ya no habla del Convenio de Carreteras. Elimina en el Plan de Carreteras la finalización del Segundo Cinturón y otras 26 vías de cintura en diversos pueblos de la isla.

Además, el Gobierno de Mallorca hace caso omiso de las recomendaciones del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos que el pasado mes de marzo afirmó que una prioridad para el presente año debería ser «la conclusión de los tramos del Segundo Cinturón con la autopista del aeropuerto, a la altura de Fan, y con la carretera de Valldemossa». Otras actuaciones importantes, según los ingenieros, serían la adecuación y mejora del enlace de la autopista de Inca con la Vía de Cintura, de la carretera de Sóller también con la Vía de Cintura y la mejora de la rotonda de intersección entre la carretera de Sóller y el Camí dels Reis, en Son Castelló. Ninguna de estas obras se va a realizar y los atascos y retenciones continuarán en los accesos a Palma.

Reacción del PP

El presidente del Partido PP de Palma, Jaime Martínez, ha criticado que la eliminación de parte del Segundo Cinturón del plan de carreteras «sólo servirá para prolongar los atascos». El líder popular ha lamentado que el Consell de Mallorca consolide la saturación en los accesos a la ciudad. “Una vez más, los socialistas no resuelven los problemas de los ciudadanos, sino que los incrementan”, ha dicho Martínez.

El líder del PP en Palma señala que la renuncia al Segundo Cinturón y a las 26 vías de cintura se produce después de que el PSOE de Armengol se negase hace unos meses a negociar un nuevo Convenio de Carreteras.

“En siete años, el PSOE no ha hecho nada para solucionar el caos circulatorio de Mallorca ni los atascos que se producen para acceder a Palma. Ahora no sólo no van a mejorar las carreteras de la isla, sino que ni siquiera van a acabar proyectos que estaban en marcha, como el Segundo Cinturón, muy necesario desde hace años para descongestionar los accesos a Palma. Vemos diariamente los atascos que se forman y el tiempo que pierden los ciudadanos que quedan atrapados. La eliminación del Segundo Cinturón no ayuda en nada a los palmesanos ni a Palma», ha sentenciado Jaime Martínez.

Para el PP de Palma «ha quedado claro una vez más que los socialistas no resuelven los problemas de los ciudadanos, sino que los incrementan”. “Es vergonzoso. No mejoran el transporte público, no mejoran la movilidad y convierten la ciudad en una ratonera. Lo hemos visto con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hila y lo vemos ahora con el Plan de Carreteras del Consell. No buscan soluciones, sólo crean problemas. Son lo peor para Palma.”, ha añadido Martínez. Además, el presidente popular ha denunciado la falta de coordinación entre todas las administraciones y ha explicado que la formación entiende que la supresión del Segundo Cinturón invalida, de nuevo, el Plan General de Palma dado que el crecimiento urbano que incorpora y los cambios en la movilidad que se basan en estudios de tráfico y movilidad contaban con la existencia del Segundo Cinturón.