El Gobierno estudiará el desgaste físico de las ‘kellys’ para que puedan jubilarse anticipadamente

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno estudiará el desgaste físico de las camareras de pisos para que puedan jubilarse anticipadamente y la inclusión de las dolencias asociadas a este colectivo en el cuadro de enfermedades profesionales.

Lo ha anunciado este lunes en Palma tras participar en una asamblea de camareras de pisos organizada por el sindicato UGT y que fue aplazada por el accidente ferroviario de Urda.

Saiz ha explicado que ese será el primer encargo que recibirá el recién creado Grupo de trabajo interministerial para el estudio de la dimensión de género y la penosidad en la jubilación anticipada y que incorpora la perspectiva de género para analizar las actividades penosas que afectan fundamentalmente a sectores donde hay una importante presencia de mujeres, como las kellys.

«El primer encargo que va a tener ese grupo de trabajo es directamente analizar el impacto de género y las dolencias de cara a esos coeficientes reductores en caso de que sean aplicables a las camareras de pisos», ha explicado.

La ministra ha avanzado igualmente que este martes saldrá a exposición pública la tramitación de urgencia, aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros, para incorporar en el cuadro de enfermedades profesionales las dolencias de las camareras de pisos, recoge la agencia Europa Press.

Cuando termine la tramitación, ha explicado, dolencias que afectan a muñeca, codo o antebrazo, que están directamente relacionadas con su actividad del día a día, pasarán a incorporarse al listado de enfermedades profesionales.

Elma Saiz ha calificado a las camareras de pisos como un colectivo sin el cual «no podría salir adelante una de las actividades económicas más importantes del país y de Baleares». La ministra ha llamado la atención sobre la paradoja que supone que «una de las actividades que más contribuye a la calidad de la experiencia turística sea una de las que menos visibilidad tiene».

Por su parte, la presidenta del Congreso y líder del PSOE en Baleares, Francina Armengol, ha afirmado que la jubilación anticipada de las camareras de pisos es una cuestión de dignidad y derechos. «No hay derecho a tener que trabajar intensamente toda la vida y que cuando te jubiles estés tan destrozada físicamente que no puedas disfrutar de la jubilación», ha indicado.

Armengol ha reivindicado medidas impulsadas por el Pacte como las camas elevables, que ayudan a prevenir las dolencias. «Si es posible, hay que apostar por la prevención», ha destacado.

La número uno de la lista del PSOE al Congreso por Baleares también ha llamado la atención sobre el sesgo femenino y ha denunciado que históricamente no se haya investigado el impacto del trabajo sobre la salud mental de las camareras de pisos, la mayoría mujeres, que al finalizar su jornada laboral se encuentran con las cargas domésticas y familiares.

Armengol ha reclamado el cumplimiento de los convenios y ha exigido que las cargas de trabajo se midan en temporada alta. La líder de los socialistas en Baleares ha defendido la «justicia» de la jubilación anticipada.

El secretario estatal de Hostelería de UGT, Omar Rodríguez, por su parte, ha expresado su deseo de que las elecciones generales del 29 de noviembre propicien la continuidad de un gobierno progresista. «Si el 29 de noviembre sale lo que nadie desea, preparaos, porque no se van a quedar en la congelación del salario mínimo. Van a por cada uno de los derechos», ha afirmado.