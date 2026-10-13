Giro inesperado en el robo de la virgen de la Mare de Déu de Costitx: aparece en Sencelles con daños importantes

La réplica de la Virgen de la Mare de Déu de Costitx, sustraída el pasado mes de junio, ha sido localizada en Sencelles varios meses después de su desaparición. La imagen apareció el domingo por la mañana junto al monumento dedicado a Sor Francinana Cirer, situado en la plaza del pueblo de este municipio mallorquín. La figura presenta algunos desperfectos y deberá ser sometida a trabajos de restauración antes de regresar a su capilla original.

El hallazgo permitió poner fin a la incertidumbre sobre el paradero de una pieza muy vinculada a la historia y las tradiciones de Costitx. Tras localizarla, se informó a las autoridades locales y al Ajuntament de Costitx, que confirmó que se trataba de la réplica desaparecida. Posteriormente, la imagen fue trasladada de nuevo al municipio.

Las primeras comprobaciones han permitido detectar daños en la parte inferior de la figura, en las manos de Jesús y en algunas de las flores que acompañaban a la Virgen. Aunque la imagen ha podido ser recuperada, será necesario reparar estos desperfectos antes de devolverla a su emplazamiento habitual, en la capilla situada junto a la carretera que conecta Costitx con Sencelles.

La desaparición de la réplica provocó una gran indignación entre los vecinos de Costitx, que vieron cómo desaparecía uno de los símbolos más reconocibles de su localidad. El robo se descubrió después de que varios residentes alertaran de que el cristal de la puerta de la capilla había sido roto. Al comprobar lo ocurrido, los responsables municipales confirmaron que la figura ya no se encontraba en su interior.

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Costitx presentó una denuncia y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer la sustracción. La Guardia Civil y la Policía Local participaron en las diligencias relacionadas con el caso.

La réplica, elaborada en piedra de Santanyí e instalada en 1913, sustituye a la imagen original de la Mare de Déu de Costitx, que permanece custodiada en la iglesia parroquial. Pese a no tratarse de la talla original, la figura recuperada tiene un importante valor sentimental para los habitantes del municipio, ya que lleva más de un siglo formando parte de su patrimonio y de sus tradiciones religiosas.

Su presencia también está ligada al Diumenge de l’Àngel, una de las celebraciones más arraigadas de Costitx, durante la cual se produce el encuentro entre la réplica y la imagen original. Esta tradición refuerza el significado que la figura tiene para la comunidad y explica la preocupación que generó su desaparición.

El robo también hizo recordar un episodio ocurrido décadas atrás, cuando, según informaciones difundidas tras la sustracción, unos jóvenes habrían llevado a cabo una acción similar como parte de una broma entre habitantes de Costitx y Sencelles. Sin embargo, aquella referencia histórica no llegó a explicar lo sucedido en esta ocasión.

Con la Mare de Déu de Costitx localizada en Sencelles, el siguiente paso será reparar los daños y devolverla a la capilla donde ha permanecido desde principios del siglo XX. Su aparición supone un alivio para los vecinos, aunque todavía quedan cuestiones por esclarecer sobre las circunstancias de su desaparición y cómo terminó junto al monumento de Sor Francinana Cirer.