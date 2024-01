El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado al Tribunal Constitucional como «filial del PSOE» cuando se le ha preguntado por el recurso de los socialistas y Sumar sobre la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública que trata este martes el TC. «Se ha acabado esa época en la que estábamos condenados a tener que recibir atención únicamente en catalán», ha señalado.

Como ha avanzado OKDIARIO, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha admitido a trámite el recurso presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de Sumar contra el decreto del Gobierno de Baleares que elimina el requisito del catalán para los médicos en las islas. Conde-Pumpido ha priorizado este recurso de Sánchez y sus socios ante el Constitucional que fue presentado a finales de noviembre de 2023 frente a otras cuestiones a resolver.

«Nuestro compromiso es absoluto en la defensa de garantizar el derecho que tienen los padres a escoger la educación a sus hijos en cualquier punto del territorio nacional», ha añadido Garriga, para seguidamente insistir en que «ya se ha acabado esa época en la que estábamos condenados a tener que recibir exclusivamente textos en catalán, tener que ver la negativa de la Administración a dirigirnos en la lengua en la que estimemos oportuno en cada momento. Se ha acabado esa mordaza lingüística, esa imposición lingüística que no sólo ha existido aquí, sino en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco».

Según Garriga, Vox «va a seguir defendiendo la libertad, que es algo que parece que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han querido hacerlo en los últimos 40 años. Pero para eso hemos venido, para demostrar que es posible protagonizar un cambio en las políticas y garantizar la libertad que merecen nuestros compatriotas».

En otro momento de su comparecencia ante la prensa en Palma, el secretario general de Vox ha presumido de haber «arrastrado» al PP de Baleares a hacer todo aquello «a lo que no se atreve». «Somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante, pero nuestro compromiso es total y absoluto con nuestros votantes y estamos demostrando aquí, como en otras partes de España, en Extremadura, en Murcia, en Valencia, en tantos sitios donde estamos condicionando los gobiernos, que cuando Vox está, arrastramos al PP a hacer todo aquello que no se atreve».

En clave local, Garriga ha reivindicado que las cuentas autonómicas, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, «llevan la marca indudable de Vox». «Que nadie tenga ninguna duda de que los Presupuestos que los ciudadanos de Baleares van a poder disfrutar no hubieran sido iguales si no hubiera sido gracias al ingente trabajo de nuestro grupo parlamentario, de nuestros diputados y de todos los cargos orgánicos de Vox, que tenían claro que era necesario promover ese cambio en las políticas», ha afirmado.

En este contexto, ha situado la eliminación de las subvenciones a sindicatos y patronales, la protección de los autónomos y el mundo rural y la libre elección de lengua.

Vox sobre el pacto de Baleares: «Nos preocupan las políticas, no los sillones»

Sobre la posibilidad de una entrada en el Govern de Marga Prohens, Garriga ha insistido en que el escenario que manejan es el de «mejorar la vida de los ciudadanos» y el de ser fieles al pacto suscrito con el PP, confiando en la lealtad de los populares. «Es un cambio de políticas no de sillones, pero ejerceremos toda la fuerza parlamentaria que nos han otorgado los electores y no vamos a renunciar a todo lo que esté en nuestras manos para que los ciudadanos vean el cambio. Nos preocupan las políticas, no los sillones», ha afirmado.

Según Garriga, los presupuestos garantizan la libertad lingüística y otras muchas cosas, como la seguridad y la libertad. Nosotros hemos venido a demostrar que con Vox las cosas van a mejor y que es imprescindible que el Partido Popular tenga un Vox fuerte a su lado para protagonizar esas políticas y esos cambios que, insisto, ellos por sí solos son incapaces de protagonizar».