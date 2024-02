Galmés aclara que el supuesto desfalco de Pilar Bonet no tiene nada que ver con su gestión en el Consell

El presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, ha aclarado que las denuncias por un supuesto desfalco que salpica a la ya ex consellera de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet, «son de otra etapa de su vida y no tienen nada que ver con la institución ni con su gestión como consellera».

Así se ha expresado este sábado el presidente de la institución insular en una comparecencia en los medios tras la toma de posesión del nuevo conseller Rafael Bosch, que entra en sustitución de Bonet. Galmés ha informado que convocó una reunión con la ex consellera para decirle que «había perdido la confianza y credibilidad sobre su persona».

En las declaraciones, el dirigente popular ha anunciado que el Consell celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario con el objetivo de «aclarar las dudas que tenga la oposición», así como «demostrar transparencia». Además, ha insistido en que el caso del desfalco «nada tiene que ver con el Consell de Mallorca, no tenemos nada que esconder».

En esta línea, Galmés también ha declarado que esta mañana ha pedido unos informes sobre el trabajo que ha hecho la exconsellera estos últimos siete meses al frente de su cartera para demostrar que «todos han estado avalados por los máximos responsables, el interventor y el tesorero».

En relación a esto, Galmés ha destacado que «el buen trabajo hecho hasta ahora es irrefutable ya que no hay nada sospechoso sobre su gestión». Sin embargo, ha reconocido que «ojalá lo hubiese sabido antes de nombrarla consellera».

Asimismo, el presidente del Consell ha defendido que «si su decisión es de forma voluntaria sin pedir explicaciones, se entiende que los motivos son privados, de su persona, y nada tienen que ver con esta Administración. No hemos dicho ninguna mentira».

El PP respalda a Galmés

Por otra parte, el PP en el Consell de Mallorca ha salido públicamente a defender la «ejemplaridad» con la que Galmés ha actuado en el cese de la ex consellera Pilar Bonet. La portavoz popular, Núria Riera, ha subrayado que el desfalco «afecta a la vida laboral privada de la exconsellera de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet, que no tienen nada que ver con la administración, sobre todo, no tienen nada que ver con el Consell, sino con su vida privada y actividad laboral».

Cabe recordar que las acusaciones del desfalco a Pilar Bonet tienen que ver con su etapa laboral en Globalia, una empresa privada de handling con sede en Mallorca.

Con todo, Riera ha querido trasladar «todo el apoyo» del PP del Consell al presidente insular, Llorenç Galmés, y a todo su equipo de gobierno de la institución. En el mensaje de respaldo se ha destacado «la ejemplaridad y agilidad con la que se ha actuado dentro de esta administración».

Le sucede Rafel Bosch

Tras la dimisión de la ex consellera Bonet al estar implicada en un supuesto escándalo de desfalco, Llorenç Galmés ha nombrado a Rafael Bosch como nuevo conseller de Hacienda y Función Pública. En la actualidad Bosch era conseller electo del Grupo Popular en la institución insular.

De hecho, el dirigente popular ya ha tomado cargo este sábado a las 11.00 horas en la sala de Audiencias del Consell. En el acto han estado presentes el presidente del Consell, Llorenç Galmés, la vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el resto de consellers ejecutivos y otros consellers electos.