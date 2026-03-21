La Fiscalía no perdona al vendedor de la caseta ‘España’: cuatro años y medio de cárcel a la vista

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves a las 12.00 horas a un hombre acusado de traficar con droga en la caseta ‘España’, ubicada en el famoso poblado de Son Banya (Palma). El caso ha llamado la atención no solo por la cantidad de sustancias estupefacientes implicadas, sino también por el nombre tan patriótico de la caseta donde se realizaban las ventas.

La Fiscalía solicita que el procesado sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 32.000 euros, como supuesto autor de un delito contra la salud pública. La cantidad de dinero y la gravedad de los hechos han hecho que este juicio sea uno de los más comentados de la zona en los últimos meses, generando comentarios irónicos sobre la “España más vigilada” de Son Banya.

Los hechos ocurrieron la mañana del 14 de octubre de 2025, según detalla el fiscal en su escrito de acusación. El procesado se encontraba en su caseta ‘España’, vendiendo cannabis y otras drogas a terceros. La intervención policial puso fin a la actividad comercial cuando los agentes lo encontraron con casi 300 gramos de cannabis y 1.720 euros en efectivo, evidencia suficiente para sustentar la acusación.

El hecho de que la caseta llevara el nombre de España ha generado numerosos comentarios humorísticos en redes sociales y entre vecinos del poblado de Son Banya, quienes han bromeado sobre la ironía de que España esté ahora enfrentando una posible condena de cárcel. La combinación de tráfico de drogas, dinero en efectivo y un nombre tan simbólico ha convertido este juicio en un tema recurrente en conversaciones y titulares locales.

El acusado tendrá ahora la oportunidad de defenderse ante la Audiencia Provincial de Baleares, aunque los cargos contra él incluyen delito contra la salud pública, posesión de drogas y la evidente sospecha de tráfico de sustancias estupefacientes en Son Banya. La resolución del caso será observada de cerca, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la curiosa historia de la caseta ‘España’ que ha pasado de ser un simple lugar en Palma a convertirse en protagonista de un juicio con posibles años de cárcel y una multa considerable.

Este caso recuerda que incluso los negocios más improvisados, como la venta de drogas en casetas, pueden terminar teniendo consecuencias legales muy serias. Y que, en ocasiones, elegir un nombre patriótico como ‘España’ no asegura inmunidad frente a la justicia.