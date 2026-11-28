Fuentes expertas en los movimientos de la ruta argelina de inmigración que lanza centenares de pateras a Baleares cada año están convencidas de que «más pronto que tarde» tendrán capacidad de organizar pateras de mayor tamaño para hacer más rentable la ruta y aumentar así su negocio de tráfico de personas.

Las fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que analizan los movimientos de las mafias en la ruta argelina desde hace varios años han explicado a OKBALEARES que la invasión que está viviendo la isla canaria de El Hierro será posible en Baleares, así como que las mafias sigan avanzando en su profesionalización.

Una profesionalización ya detectada en los últimos tiempos que avanza hacia la posibilidad de que las mafias se hagan con barcazas más grandes que las que utilizan actualmente en la ruta Argelia-Baleares. Las pateras actuales en esta ruta alcanzan un máximo de 30 personas cada una «pero lo de El Hierro pasará en Baleares en el momento que lancen pateras en las que quepan 200 personas, y eso puede ocurrir más pronto que tarde», según aseguran las mismas fuentes conocedoras del funcionamiento de estas mafias.

Por esta razón, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado —y también el Partido Popular y Vox en Baleares— presionan para que el Gobierno central tome decisiones que corten de raíz el problema actual y «eviten escenarios aún peores como el de El Hierro».

Policía Nacional y Guardia Civil están muy atentos al resultado de las elecciones generales del 29-N, conocedores de las propuestas de cada partido político sobre el problema de la inmigración.

Cada vez más ilegales en cada patera

El promedio de inmigrantes ilegales que formaron parte de las numerosas expediciones de pateras de la ruta argelina en los últimos meses ha aumentado de una forma notable. Mismo tipo y eslora de pateras, más ilegales transportados.

Según los datos recogidos por OKBALEARES de las informaciones puntuales que la Delegación del Gobierno facilita acerca de cada patera que se intercepta en las Islas, se desprende que este año 2026 las mafias cargan de más pasaje las pateras en la ruta argelina hacia Baleares.

Siguiendo esos datos, en los centenares de pateras llegadas al archipiélago en 2025, el promedio de pasajeros fue de 18,2 inmigrantes. En lo que llevamos de 2026, las mafias aprovechan más cada trayecto con 20,9 ilegales de media en cada patera. Tres más en cada cayuco. Más negocio y más riesgos. Son tres personas más de media a bordo en cada embarcación que sale de Argelia. Y son, según fuentes conocedoras del fenómeno migratorio, las mismas embarcaciones en 2025 y en 2026.