Examen en Pamplona antes de la Champions. Partido trampa para el campeón de Europa antes de iniciar la defensa de su corona europea. El Mallorca Palma Futsal juega este sábado (19:30 horas / FEFTV) en Anaitasuna frente al Osasuna Magna, uno de los equipos más en forma del inicio de temporada y único invicto de la Primera División en las jornadas disputadas. Será un partido que se presenta como una prueba de fuego para el conjunto isleño en su reto por esta en la zona alta de la clasificación y llegar lejos en todas las competiciones que disputa este año.

El nivel competitivo hace que no pueda bajar la guardia ya que cuenta con tres perseguidores que están a tres puntos de los de Antonio Vadillo, uno de ellos, el rival de este sábado, lo que obliga a ganar para no poner en peligro las primeras posiciones ya que los palmesanos no jugarán la semana que viene ya que adelantaron el partido de la siguiente jornada al coincidir la primera fase de la UEFA Futsal Champions League que jugarán a partir del jueves en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix.

La igualdad obligará al cuadro balear a no pensar más allá de la Liga y a centrarse en un partido que merece toda la atención por el nivel exhibido hasta el momento y que augura un partido muy complicado en una de las pistas que históricamente ha sido complicado puntuar. La reinvención del Xota ha adquirido un gran nivel competitivo este inicio de temporada y no será un partido fácil de gestionar para la plantilla balear ni para Antonio Vadillo, que cuenta con toda la plantilla disponible para este partido desde que empezó la temporada.

Eso sí, entre los jugadores que se han incorporado recientemente como son Vilian o Carlos Barrón y los que acumulan muchos minutos en las piernas, el técnico balear deberá buscar el equilibrio para tratar de ganar el partido y que no haya riesgos de lesión porque la próxima semana se juega muchas de sus opciones de éxito en Europa esta temporada. Por tanto, se espera que el técnico dosifique a los jugadores para buscar la frescura que ha hecho falta en algunos compases de los últimos partidos.

La victoria frente al Córdoba Patrimonio cambió la dinámica y quitó un peso de encima al equipo de cara a buscar buenas sensaciones para unas semanas decisivas en el objetivo de luchar por todas las competiciones esta temporada pese al cambio sufrido en la plantilla de esta temporada tras el título europeo. Ahora es cuando se decide la clasificación para la Copa de España, la semana que viene se juega la fase clave para superar la primera ronda de la Champions y ser primero de grupo para tener una ronda élite más benévola y a medio plazo jugará la fase principal europea si se clasifica y la Copa Intercontinental.