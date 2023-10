El Mallorca Palma Futsal vuelve a la senda de la victoria y derrota al Córdoba por 3-1 en un Son Moix enfervorecido que disfrutó de un gran partido de los mallorquines, que superaron a sus rivales en todas las facetas. Funcionó muy bien la conexión iraní entre Moslem y Tayebi para desatascar un marcador que se había puesto cuesta arriba en el arranque de la segunda parte cuando los cordobeses llegaron a empatar.

Antes de comenzar el choque el Mallorca Palma Futsal tuvo un maravilloso gesto de recuerdo para el cordobés Álvaro Prieto, fallecido en Sevilla, por el que se desplegó una pancarta y se guardó un minuto de silencio escrupulosamente seguido por la grada de Son Moix. Luego, ya en el arranque de partido, Marcelo tuvo dos ocasiones claras, pero fue el Córdoba el que dio el primer gran susto con un disparo de Muhammad que se estrelló en el poste de la meta de Luan Muller.

El propio portero brasileño, en una subida al ataque, estuvo a punto de abrir el marcador a los doce minutos, pero se encontró con una acertada respuesta de Fabio. El Mallorca Palma Futsal siguió presionando y a los 18 minutos Cléber se encontró también con la madera para desesperación de Vadillo, que no veía la forma de romper el cerrojo andaluz.

Así, todo conducía al empate a cero al descanso, pero en la última acción de la primera parte, tras no haber podido aprovechar la ventaja numérica por la expulsión de Lucas Perin, el equipo consiguió por fin sacar fruto a su trabajo con un gol de Bruno Gomes que levantó al unísono a todo el pabellón de Son Moix.

No comenzó bien la segunda parte ya que a los dos minutos Mareco batió a Luan Muller y estableció el empate en una acción muy protestada en la que se llevaron tarjeta tanto Rivillos como Chaguinha. El 1-1 dio paso a un nuevo partido en el que fue necesario empezar desde cero, pero en el que los mallorquines no tardaron en imponer su superioridad. A los 27 minutos el iraní Moslem soltó un trallazo lejano a la escuadra que supuso el merecido 2-1 para los de Vadillo. Tayebi no tardaría luego en conseguir un 3-1 que suponía ya una pequeña renta para los mallorquines, que en la recta final redondearon el resultado con otros dos goles.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Chaguinha, Rivillos, Tayebi -cinco inicial-, Moslem, Fabinho, Salar, Gordillo, Rómulo y Bruno Gomes.

Córdoba: Fabio, Mareco, Antoniazzi, Zequi, Muhammad -cinco inicial-, Lucas Perin, Guilherme, Joaquín y Pulinho.

Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. TA Moslem, Rivillos, Chaguinha, Rómulo, Antoniazzi, Zequi, Fabio, Lucas Perin (2A, 18′).

Goles: 1-0. Min.20: Bruno Gomes; 1-1. Min.22: Mareco; 2-1. Min.27: Moslem; 3-1. Min. 30: Tayebi; 4-1. Min.37: Marcelo; 5-1. Min.39: Cléber.