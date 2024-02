Entidades independentistas inician su cruzada en las aulas de Baleares contra la elección de lengua

Sindicatos y entidades independentistas inician su cruzada en las aulas de Baleares contra la libre elección de lengua y han hecho público un documento dirigido a los docentes para que éstos expliquen a las familias las bondades de la imposición del catalán en la enseñanza, pese a los numerosos informes y estudios que reflejan todo lo contrario.

A falta de apenas mes y medio para que se inicie el proceso de adscripción y admisión de centro de enseñanza, donde en teoría se les debe de permitir a los padres de alumnos la libre elección de lengua, toda la red de entidades próximas al separatismo catalán integradas ahora en la denominada Xarxa Educativa per la Llengua (Obra Cultural Balear, Junta de Personal Docente no Universitario, STEI Intersindical, ANPE, SIAU, UOB, UGT,Alternativa, CCOO, FAPA ADIPMA, ADESMA, ADESPI, ADIPME, Joves de Mallorca per la Llengua, etcétera) quieren que la dirección de los colegios, afines en su mayoría a estos colectivos, transmita que «el planteamiento de la enseñanza en catalán responde a un criterio didáctico y pedagógico, y no político o ideológico».

Según el argumentario hecho público por este colectivo elegir el aprendizaje en catalán da como resultado que los alumnos «aprendan a leer y escribir en dos lenguas a la vez», mientras que si optan por el castellano es «elegir que aprendan sólo en una».

Y es que para estos colectivos separatistas que ya se pusieron en pie de guerra entre 2011 y 2015 contra el PP de José Ramón Bauzá, e hicieron naufragar la implantación del decreto de trilingüismo que quería fomentar en la enseñanza de Baleares el conocimiento y uso del catalán, español e inglés, el castellano tiene que estar fuera de las aulas.

Es decir, su conocimiento y aprendizaje, según estas entidades, está asegurado «a través de los medios de comunicación y redes sociales, presentes en todas partes durante todos los años que dure su escolarización».

Por ello consideran, al igual que defiende el PSOE de Armengol, los separatistas de Més y Podemos, que la libertad de lengua «es separar a la sociedad en origen y dejar de lado la necesaria cohesión social. La realidad histórica de las Islas nos demuestra que existe una comunidad lingüística que no está en igualdad de derechos respecto a otros grupos lingüísticos» y por ello, «potenciar el catalán como lengua vehicular del centro educativo sirve para equilibrar el fuerte desequilibrio a favor del castellano que predomina en nuestro entorno más inmediato».

El documento ha sido presentado en rueda de prensa en la sede de la entidad independentista Obra Cultural Balear (OCB) en el casal de Can Alcover en Palma por las representantes de la Xarxa, Catalina Bibiloni (STEI) y Cristina Conti (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Mallorca) que han asegurado que su propósito es «evitar la segregación lingüística por motivos ideológicos», ya que, durante las dos últimas décadas «el modelo educativo actual garantiza el conocimiento de las dos lenguas».

Por ello ponen a disposición de los docentes un texto de 19 folios en el que se ha confeccionado un marco jurídico, pedagógico y estadístico para «apoyar» a aquellos profesionales «que vean amenazado su trabajo», han aseverado. En este sentido, han añadido que los datos demuestran que el catalán «está en retroceso en Baleares».

Asimismo, para las familias han preparado un resumen de cinco puntos, traducidos a diez idiomas, para lanzar un mensaje de «tranquilidad y confianza» tanto en el sistema actual como en el trabajo de los docentes, han dicho. «El bilingüismo aumenta las oportunidades de futuro de aprender otras lenguas y ayuda a la integración en la sociedad balear», han subrayado las representantes que exigen mantener el catalán como lengua única en la enseñanza.

Para esta entidad, los 20 millones de euros que irán destinados a esta medida son «un despropósito» y podrían destinarse a otras demandas como la bajada de ratios del alumnado, el aumento de la plantilla del profesorado y la mejora de las infraestructuras educativas. «Si hay que hacer desdobles, que sean para atender mejor a los alumnos», ha afirmado Cristina Conti.

En este sentido, han alertado de que los centros con una situación financiera compleja pueden ver como «aliciente económico» esta medida, ya que recibirán financiación al adherirse al futuro plan. Además han cuestionado que se destine este dinero público a colegios de titularidad privada o concertada.

Por último, y después de la comparecencia del conseller de Educación del PP, Antoni Vera, el pasado día 8 en comisión parlamentaria para dar cuenta del plan para la implantación de la libre elección de lengua, ambas portavoces han precisado que desconocen el método para adecuar el plan piloto el próximo curso académico, «cuando el calendario sigue adelante y las matriculaciones empiezan en abril».

Además, Bibiloni ha subrayado que el conseller admitió durante su intervención la operatividad del marco educativo presente, por tanto, «hay sorpresa e incredulidad» ante la decisión del Ejecutivo balear por, a su juicio, «ser capaz de destrozar un modelo que reconoce que está bien».