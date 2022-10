Elche-Mallorca: puntos que podrían echarse mucho de menos

Elche y Mallorca cierran hoy la octava jornada en Primera División con un encuentro cargado de urgencias para los ilicitanos, pero que podría tener también consecuencias para los mallorquinistas. Los resultados del resto de rivales no han sido demasiado buenos porque muchos han puntuado, y la consecuencia es que el equipo de Javier Aguirre llega al partido a tan sólo dos puntos de la zona de descenso, que ahora mismo, y de manera sorprendente, marca un Sevilla que será además el próximo visitante de Son Moix. Por eso conviene no perder la oportunidad de puntuar y, si puede ser, sumar de a tres, porque podría darse el caso de que luego estos puntos se echaran de menos.

La situación en la clasificación, que no hace mucho era bastante desahogada, se ha ido complicando. El Valladolid ya está con los mismos puntos que el Mallorca; el Girona, el Almería y el Getafe están a uno de distancia y por abajo el Cádiz, que parecía el más desahuciado junto con el propio Elche, está sólo a tiro de tres puntos. Teniendo en cuenta el calendario inmediato del equipo (Sevilla, Real Sociedad y Valencia, estos dos últimos fuera), despreciar el partido de esta noche sería un error capital.

Aguirre se llevó ayer a Elche a todos los jugadores disponibles, incluido el canterano Gayà. Son baja por lesión Jaume Costa y Javi Llabrés, además de los ausentes de larga duración Kadewere y Greif, lo que propiciará el debut como titular en Primera División del argentino Braian Cufré, que ha asegurado en los medios oficiales del club que se encuentra listo para aprovechar la ocasión que se le plantea. Más le vale. De su rendimiento en los próximos partidos dependerá que el club fiche o no otro lateral izquierdo en el mercado de invierno: “Nunca dejé de entrenar y de creer en mí mismo. Entonces, cuando tengo que volver aquí, vuelvo siempre positivo. Hago una buena pretemporada. Me siento muy bien. El míster me da confianza, algo que para un jugador es muy importante. En ningún momento dudé de mí, de mis condiciones. Estoy preparado para la oportunidad que me están dando”.

El Elche llega al partido plagado de bajas y sin entrenador. Alberto Gallego ocupará la plaza de interino tras el despido de Francisco, y a falta de que la directiva elija a un sustituto. No estarán en el partido Enzo Roco, Fidel y Pastore, como confirmó ayer el propio Gallego, que dijo que el delantero argentino Lucas Boyé, sin duda el jugador más importante del equipo, será duda hasta última hora. Bigas lleva tres sesiones con el grupo, pero parece que también podrá estar.

«Está claro que es un rival directo y estos puntos son oro. Tenemos una idea y un plan de trabajo que esta semana ha funcionado. Debemos intentar no solo ganar, sino merecer ganar. Nos enfrentamos ante un equipo muy trabajado con un entrenador con mucha experiencia», recalcó el técnico ilicitano, que repitió que «tenemos puesto los cinco sentidos en conseguir la victoria el lunes. Estoy convencido que es un grupo que va a sacar todo esto adelante».

Pita Valentín Pizarro Gómez, a quien la afición bermellona no olvida porque fue el árbitro del célebre Mallorca-Deportivo que supuso el ascenso a Primera División de 2019, pero lo cierto es que con posterioridad no ha sido un árbitro que se le dé especialmente bien al Mallorca. Será quien dirija el choque del próximo lunes en el Martínez Valero, con González González en el VAR.

Nunca ha ganado el Mallorca un partido de Liga en el campo del Elche. En ninguna categoría. Ni en Primera, ni en Segunda ni en Segunda B. Se impuso 0-1 en 1944 en un partido de play off de ascenso a Segunda y, por supuesto, en la final de Copa de 2003, pero tanto el Martínez Valero como antes Altabix están vírgenes de victorias mallorquinistas. Hoy es, sin duda, un buen día para romper la racha.